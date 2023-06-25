暑期「跟著遊戲去旅行」特展　免費體驗各國傳統遊具

▲「跟著遊戲去旅行—多元文化遊戲展」特展讓學生不出國也能體驗各國文化。（圖／台北市鄉土教育中心提供）

記者楊惠琪／台北報導

下周就要放暑假了，台北市老松國小與台北市鄉土教育中心為親子規劃「跟著遊戲去旅行—多元文化遊戲展」特展，學生可透過展品親身體驗不同國家的傳統遊戲，藉著旅行於各國文化間的遊戲，學習認識世界、培養國際觀。展覽自6月27日起至8月27日止，在中心二樓特展室展出。

鄉土教育中心表示，「跟著遊戲去旅行—多元文化遊戲展」除了可以現場體驗台灣、韓國、緬甸、非洲與美洲的傳統遊戲，還可以透過有趣的互動體驗認識不同遊戲的文化變遷。

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鄉土教育中心說，展場設有「鐵罐吃石頭」（台灣）、「打季」（韓國）、「啾孔」（緬甸）等三種遊戲，「鐵罐吃石頭」可體驗早期台灣物質缺乏的年代，孩童如何利用有限資源創造童年樂趣；韓國知名傳統遊戲「打季」經常出現於韓國影視當中，利用紙張摺疊製作，不僅講究使用紙張的材質與厚薄，擲出時的力道與角度更是重要；緬甸的「啾孔」即是台灣早期兒童遊戲跳繩，低中高三種高度，考驗自身跳耀力與肢體協調性。

鄉土教育中心主任張欽鵬表示，「遊戲」是世界性的流通文化及娛樂，各國各民族發揮創意巧思，以當地垂手可得的產物製作遊具，所以常常可以從遊具中發現各地的特色產物，以這次遊戲主角之一「播棋」為例，是源自非洲大陸的遊戲，在不同國家有不同的名字，有的將其視為重要的文化資產，甚至印在國家錢幣上；有的則重新設計加入巧思當成新商品販售，透過這些遊戲，便可以感受不同國家與族群的文化。

展覽自6月27日起展至8月27日止，星期二至星期日，上午9時至下午5時，免費開放參觀，相關展覽資訊可至台北市鄉土教育中心網站查詢，或電洽02-2336-1704分機30江老師。