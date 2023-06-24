出遊車潮尖峰！「國道壅塞路段」出爐　高公局曝避塞時段

▲端午連假車多壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是端午連假第三天，預估將是出遊車潮尖峰，預判今日上午國道重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林；建議西部國道南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

交通部高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截至7時，交通量為9.6百萬車公里，今日相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

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▲▼端午連假重點壅塞路段及疏導措施。（圖／高公局）



高公局預判今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林；建議西部國道南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。

公路總局預估今日為出遊車潮尖峰，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（中部台74線臺中環線接國3；南部台18線接國3中埔交流道、台86線仁德系統及台86線歸仁交流道），主要省道幹道(台9線蘇花路廊及南迴公路、台1線水底寮~楓港、台61線鳳鼻~香山及中彰大橋)。觀光景點易壅塞路段（北部台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線萬里~大武崙及福隆路段、台9甲線新店~烏來路段；中部台14甲線霧社~清境農場、台21線日月潭路段；南部台3線大溪、古坑~梅山路段及台26線墾丁路段；東部台9線礁溪路段）。

▼端午連假國道路況預測。（圖／高公局）