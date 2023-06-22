嘉義市打造健康愛運動城市　8／19星光夜跑蘭潭仁義潭　

▲▼ 2023嘉義雙潭星光路跑即日起開始報名 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2023嘉義雙潭星光路跑」將於8月19日傍晚開跑，這是嘉義市政府第二次舉辦城市夜跑活動，本次路跑以嘉義之肺「雙潭」作為主題，跑覽蘭潭、仁義潭美景，結合音樂、DJ與舞蹈還有市集、親子互動表演等精采活動，陪伴跑者享受夏夜晚風。；嘉義市長黃敏惠更響應路跑號召，戴上「00001」號碼牌領跑，邀請全台熱愛運動的大人小朋友、親子結伴加入健康的星光路跑，期待提升運動人口及培養民眾規律運動的習慣。

黃敏惠表示，嘉義市是一座健康與愛運動的城市，特別感謝各界的用心與努力，尤其這次主辦單位全統運動用品公司，不僅是嘉義在地企業，更是經常在各縣市舉辦大型的路跑活動，帶動全台的運動風氣。天氣逐漸轉為炎熱，但戶外運動仍然是非常重要，星光路跑讓跑者享受夏夜清涼，更讓大人小朋友遠離3C，感受揮灑汗水完成賽事的成就感；第二次「嘉義雙潭星光路跑」已開始報名，歡迎所有熱愛運動的跑者來嘉運動，體驗獨嘉美景。

黃敏惠市長說，本次賽事分為14K挑戰組、6.5K休閒組及親子組，賽事行經路線是具有坡度挑戰性及風光宜人的蘭潭及仁義潭，沿路行經風光明媚的蘭潭風景區，沿路設有涼亭、長堤供人休憩，欣賞日落後不一樣的蘭潭夜景，體驗五感路跑，更結合在地人文、觀光、旅遊、生態、文創、美食等地方產業特色，打造一個別具特色的運動賽事，相當適合參與的跑者朋友規劃兩日以上的跑步旅遊行程，愜意地探索嘉義之美。本次路跑活動LOGO，以奔放有活力的「嘉」字，展現嘉義市運動產業的蓬勃發展，代表我們是一座健康活力城市，也期待每一年的仲夏，全國的跑友都能聚集到嘉義市，一同參與一年一度的「嘉義雙潭星光路跑」，感受嘉義的幸福，共創五星城市運動品牌。

本日活動中，全統體育用品林志偉經理邀請東吳高職4位學生以走秀展示此次賽事豐富的賽事紀念品，除了亮麗醒目的黃色上衣吸睛，以嘉義知名小吃火雞肉飯為靈感發想的火雞玩偶抱枕可愛，完賽獎牌上更刻有嘉義市景點地標，不僅路跑沿途可感受嘉義湖光山色美景，紀念品也獨「嘉」。

教育處長林立生表示，嘉義市配合教育部體育署「運動i臺灣2.0計畫」推廣全民運動，打造運動城市並帶動市民的運動風氣，期待運動經濟成為嘉義市的新興產業，藉著延續辦理第二屆嘉義雙潭星光路跑的機會，歡迎全國愛好運動與旅遊的民眾前來嘉義市，倘佯在充滿人情味的幸福城市，探索無限美景和特色美食，共創嘉義市的夜經濟。