快訊／宜蘭某補習班亂餵「利他能」！受害學童增至5人

▲宜蘭某補習班被查疑違法供學童使用「利他能」藥品。（圖／宜蘭衛生局提供）

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭縣內某補習班疑似未經醫師處方，擅自提供2學童使用治療兒童注意力不足過動症常用藥品之一「利他能」，而今消息傳出，被餵藥的學童人數增加至5人，另還有18名學童家長要求篩檢，目前已有11人安排受檢，結果也將於下周出爐。對此，縣府表示，目前正加強稽查藥品源頭及餵藥單位，若家長有疑慮可立即洽教育處協助。

近日新北幼兒園餵藥案件造成人心惶惶，沒想到宜蘭某補習班也傳出餵藥。宜蘭衛生局表示，日前透過縣內社安網發現，縣內有補習班疑似為改善專注力、提高學習成效，擅自提供少數學童服用少量藥品，但由於該藥品為處方用藥，而該補習班人員並未具醫師資格，卻讓學童服用。

經衛生局初步查訪，有2位學童被錯誤提供藥品，由於相關行為已違反醫師法等相關規定，縣府已主動通報宜蘭地檢署進行偵辦，而目前除該班外，並無其他機構出現違規狀況。

稍早最新消息，遭餵藥的學童從2人增加至5人。對此，宜蘭教育處長簡信斌表示，該班學童人數106人，為了讓該補習班的學生及家長們安心，教育處已依「短期補習班設立及管理準則第35條」處以停止招生及限期改善之處分，並全面提供該補習班學生關懷服務。

目前除已確認學生外，該班其他學生若有疑慮曾服用非經處方之藥品者，衛生局也已協調並將安排至縣內3家區域醫院（國立陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院、及羅東聖母醫院）接受醫療諮詢及篩檢服務。其他機構及班級若有疑慮，可連絡教育處多元教育科03-9251000分機2622、2624。

利他能藥品須經醫師診斷後方能開立使用，正確使用該藥品可改善孩童情緒及專注力，但未經醫師診斷使用，則有影響健康之虞。藥物主成分為派醋甲酯（Methylphenidate HCL），過量使用會使中樞神經系統受到過度刺激，產生嘔吐、焦慮、反射亢進、肌肉抽搐、幻覺、心跳過速等症狀發生，因此須特別小心使用。