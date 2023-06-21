明起4天端午連假！疾管署示警社區有「6大傳染病」　羅一鈞3點提醒

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

明天開始就是4天的端午連假，根據疾病管制署的監測，目前國內有六大疫情要注意，分別是屬於呼吸道相關的新冠、流感、腸病毒、病媒蚊相關的登革熱、日本腦炎，最後則是猴痘。疾管署副署長羅一鈞說，這些傳染病不是在高原期，就是在社區中持續，並提出3點提醒，民眾這段期間一定要做好自身防護，包含口罩佩戴、防蚊措施等。

國內目前新冠、流感、腸病毒都處於高原期，其中新冠併發症（中重症）通報比前一周上升3%，流感方面，上周新增11例流感死亡個案，創單周新高，還有22例流感併發重症，上周(今年6月11日至6月17日)門急診類流感就診人次達79,366人次，與前一周(80,224)持平；至於腸病毒，上周門急診就診計12,633人次，較前一周(13,273人次)略降4.8%，但仍高於流行警戒值。

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羅一鈞指出，這幾種疾病與呼吸道比較相關，而民眾連假出遊，可能到人潮擁擠地方，建議戴口罩自保，至於新冠部分還是要強調完整接種疫苗，特別是長者與有慢性病的人，而這段期間如果身體不適，也應該儘速就醫。

另一方面，國內蚊媒傳染疾病也開始現蹤，疾管署統計顯示，國內上周新增16例本土登革熱病例，皆在台南市，病例以仁德區為主；另日本腦炎單周新增3例個案，分別為台南市1例、高雄市2例，目前已進入蚊媒傳染病流行期，且各地高溫且時有降雨，環境病媒蚊密度上升。羅一鈞提醒，如果出遊在戶外，要注意防蚊措施，如果在家裡則要注意清除積水容器，避免孳生源。

國內猴痘疫情也持續，上周新增19例個案，還確認首起女性猴痘個案，感染源調查中，羅一鈞認為，這顯示社區風險仍然提高。我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診181例病例(168例本土及13例境外移入)。

疾管署提醒，本週適逢端午連假，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。