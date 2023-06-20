網推1品項「鹽酥雞界功夫菜」：若好吃其他通常都很優

▲點鹽酥雞時，你通常都吃什麼？（示意圖／ETtoday資料照）

記者李芷萱／綜合報導

台灣美食鹽酥雞深受民眾喜愛，近日有民眾便透露，他到鹽酥雞攤除了雞肉，還買了魚板跟百頁豆腐，不料口感讓他很不滿意直呼後悔，於是好奇上網詢問有什麼品項是點了必定後悔？」掀起許多網友討論，另外也不少人都表示「米血」很看店家功力，好吃的通常其他品項也會很優。

原PO在PTT指出，由於他預算有限，所以只在鹽酥雞攤點了雞肉、魚板跟百頁豆腐，沒想到魚板的口感又乾又硬，百頁豆腐則是相當軟爛，懷疑是店家炸的功力不到位，「鹽酥雞什麼東西點了必定後悔？」

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對此網友表示，「就百頁啊」、「甜不辣炸過頭變橡皮擦口感」、「百頁，炸不炸都難吃」、「芋頭餅真的XD...還不如用芋頭球好了」、「魚板真的狗都不吃」、「炸洋蔥，洋蔥就是要吃生的」、「鹽酥雞啊，到底哪一家鹽酥雞是不柴的」、「我只知道辦桌可以從炸湯圓看出總鋪師水準」。

另外有不少人也針對米血做討論，「米血+1，90%都是又乾又硬，好吃的很少」、「米血炸到能吃簡單，炸到好吃很難」、「如果米血好吃，其他品項基本上就不雷」、「米血真的是鹽酥雞界裡的功夫菜，能外酥內軟的沒幾家可以辦到」、「米血好吃的，其他品項通常都很優。」