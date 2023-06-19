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空勤總隊台東新建駐地直升機棚廠落成　救災救護量能再提升

▲空勤總隊台東新建駐地直升機棚廠落成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲空勤總隊台東新建駐地直升機棚廠落成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「有您真好，空勤是縣府的好夥伴」，內政部19日舉行空中勤務總隊台東駐地直升機棚廠落成啟用典禮，台東縣長饒慶鈴表示，感謝空勤總隊一直以來協助台東空中轉診等防災救難工作，近4年來完成超過200件緊急救護或離島醫療後送任務；此次工程在縣府無償撥用土地及空中勤務總隊對基地工程界面協調的努力下，駐地不僅如期竣工，更提供完善的直升機停駐場地，以及機組人員備勤待命的空間環境，為台東縣民安全提供更佳保障，提升救災救護量能。

饒慶鈴提到，台東縣背山面海，感謝空中勤務總隊第三大隊第三隊肩負綠島、蘭嶼離島傷患醫療後送及縣內海域災害的救援任務，甚至在山域事故傷患吊掛作業上不遺餘力的協助，在環境惡劣或不可知的情境下執行任務，今年已協助台東縣救災救護案件飛行計56架次、一共救援44位民眾，使縣民的人命傷亡及財產損失降至最低。

新駐地設施包括勤務大樓(地上3層鋼筋混凝土造)、直升機棚廠(地上1層鋼構造棚廠棟)及與機場相連接的滑行道、停機坪、洗機坪等，未來駐地可容納進駐總價值超過30億元之黑鷹直升機3架，對於綠島、蘭嶼傷患後送及臺東縣沿海災害救援任務及夜間海上的搜救，甚至於山域事故傷患等吊掛之能量將大幅提升，相信將成為台東縣空中救災、救護勤務重要的夥伴。

饒慶鈴強調，感謝空中勤務總隊在地方救災工作上提供快速安全的救援服務，並期勉縣府各救災救護單位未來在各項勤務上，能與內政部空中勤務總隊第三大隊第三隊合作無間，成為緊密且重要夥伴，持續打造台東安心安全的宜居環境。

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