先知是「他」！　嗆黃子佼「那事兒需要我說嗎」：噁心

▲黃子佼聽到宥勝關鍵字，快步離開。（圖／記者孟育民攝）

記者邱晟軒／綜合報導

黃子佼今（19）日被爆出性騷擾風波，多年來建立的好男人形象一夕之間全毀。對此，黃子佼本人也道歉，坦承性騷過往，人設大翻車的現象讓網友們超失望。就有網友翻出汪小菲前陣子在微博「開地圖炮」點名大小S的歷任男友，甚至直接開嗆黃子佼「那事兒需要我說嗎？真噁心」，不少網友直呼汪小菲根本先知。

黃子佼今日稍早在臉書貼出直播貼文，認了自己就是遭指控性騷擾的當事者「我就不露臉了，太丟人了，我一直都在思考要怎麼去面對這一切，首先我必須當然還是道歉」。

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黃子佼進一步強調，這些年來，他確實做了一些應該做的事情。在成為父親後，我更加努力地想要改變，但很多事情已經發生，很難逆轉。我再怎麼努力，再多的幫助也來不及了。我只能通過不斷地付出努力來改變和調整心中的糾結。」

▲黃子佼透過影片承認性騷。（圖／翻攝自臉書）

事實上，汪小菲2022年11月曾在微博上大肆砲轟大S一家，包含小S、小S老公許雅鈞、S媽都被點名批鬥。其中，汪小菲更點名小S曾經的前男友，「你前男友黃子佼那事兒需要我說嗎？真噁心」。

當時，黃子佼受訪時回應此事，無奈表示「我跟他們家族的故事，都是22年前的往事了，怎麼又寫到我這裡來了」。對照汪小菲先前的言論，不少網友紛紛留言直呼「先知根本是你」、「小菲嘴角掩飾不了一直上揚」、「小菲先知」。