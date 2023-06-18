自殺防治大佬涉性騷遭拔衛福部職　台大通報性平會、新光看診不變

▲台灣自殺防治大佬、自殺防治學會理事長李明濱遭2名離職員工指控性騷擾。（圖／資料照）

記者嚴云岑、楊惠琪／台北報導

台灣自殺防治大佬、自殺防治學會理事長李明濱遭2名離職員工、1名學校助教指控性騷擾。衛福部已先解除自殺防治中心主持人職務。由於李明濱也是台大兼任教授，並在新光醫院擔任專任醫師，台大表示，學校會依性平程序通報；新光醫院也回應，會靜待調查結果，在此之前看診情況不變。

兩名自殺防治中心前員工向媒體投訴，107年在討論專案時被李明濱從上手臂一直摸到大腿，還有另一名員工在開會且外賓在場時，被偷捏兩下大腿，讓他們感到不適、害怕。

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李明濱日前接受媒體聯訪時表示，自己聽聞求證覺得「很莫名其妙」。他表示，自殺防治中心就只有一個辦公室、12名研究助理，因業務分成3大組，每天早上8點半上班、5點半下班，討論事情都是以組為單位，「我怎麼可能說貴賓在去摸人家大腿」。由於已有相關指控，自殺防治中心是衛福部委辦自殺防治學會辦理之計畫，衛福部也要求進行調查。

衛福部心理健康司昨表示，自殺防治學會確實已經依照《性平法》規定開始調查，目前並沒有限制調查完成時間，不過因為自殺防治中心是衛福部委辦自殺防治學會辦理之計畫，目前李明濱已不適合擔任計畫主持人，已經通知學會找其他人來代理業務。

至於李明濱目前的教職與醫院職務，台大校方回應，李明濱教授已退休，目前是兼任教授，學校會依性平程序通報。新光醫院副院長洪子仁表示，性騷擾事件是發生在自殺防治中心，院方會靜候調查結果，李教授在新光看診期間並未接受任何性騷擾投訴事件，目前門診狀況也沒有任何改變。