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社會 社會焦點 保障人權

掛羊頭賣狗肉！變相賭博「月營收百萬」　撲克協會栽了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局接獲情資，彰化市一間營業約1年的「德州撲克協會」表面上招攬會員來從事撲克牌競技活動，實際上是掛羊頭賣狗肉，利用德州撲克來經營職業性賭場抽頭，每月超過百萬元營收，警方前往埋伏攻堅查緝，帶回主嫌鍾男和員工、荷官及賭客等共20人，警詢後依涉賭博罪嫌移送。

▲彰化刑大破獲彰化市一間德州撲克協會變相賭博。（圖／彰化警方提供）

▲彰化刑大破獲彰化市一間德州撲克協會變相經營賭博。（圖／彰化警方提供）

▲彰化刑大破獲彰化市一間德州撲克協會變相賭博。（圖／彰化警方提供）

警方初步調查，該賭場利用臉書社群、 IG 及 LINE群組，公告各類賽事時間藉以招攬不特定人士參與競賽，實際上卻暗中經營大型德州撲克職業賭場來牟取不法利益，賭客每場賽事最低消費需兌換籌碼300至1,000 元不等費用，場主以變相抽取總參賽費用25％至30％不等金額之管理費來抽頭營利，營業1年，每月平均有超過百萬元營利，賭客來自全台大都以年輕人為多。

經彰化縣刑大蒐證後，報請彰化地檢指揮偵辦，於 6月9日持搜索票，以迅雷不及掩耳速度進入該賭場查緝，當場查獲鍾姓管理人、員工及荷官計6名嫌犯、現場參與賭博的賭客有14人，查扣賭資5萬900元、籌碼8,486個、賭具、報表及帳冊等相關證物，全案依涉嫌違反刑法賭博罪移送彰化地檢偵辦。

▲彰化刑大破獲彰化市一間德州撲克協會變相賭博。（圖／彰化警方提供）

該間「德州撲克協會」設址位於鐵皮屋搭建2樓，一經查獲為違章建築，將報請第三方警政強勢強制拆除，警方強調將持續落實警政署推動之「清源專案2.0」及「社區警政再出發」工作，針對易為幫派倚賴維生之營業處所嚴加查緝，並結合運用「第三方警政」等積極作為裁處，以貫徹打擊不法的決心，維護社會治安。

▲彰化刑大破獲彰化市一間德州撲克協會變相賭博。（圖／彰化警方提供）

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