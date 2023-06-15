3生肖「偏財運旺炸」！這類人快買威力彩　100%中大獎

▲15日起「3生肖」橫財連發。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序來到6月的第3周，近日又熱又濕的氣候，相信讓不少人感到心煩意亂、脾氣暴躁，而看到荷包的厚度跟存款的長度又只能摸摸鼻子繼續工作。如果你也有這樣痛苦的話，趕快來這看看，《搜狐網》運勢專欄「福財生肖」就點名3個生肖，從現在開始財帛星入宮，橫財一筆一筆來，威力彩今（15）晚上看5.9億，手刀衝刺買，這3個生肖分別是牛、雞、龍。

肖牛者

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牛年出生的人，從6月15日開始後，不但運勢最強、橫財最猛，而且買彩券頭獎必中，財帛星入宮，大走財運，財神頻頻送錢，不管做什麼都賺錢，橫財一筆接一筆，八方錢財不斷流入財庫，賺錢無數存款暴漲，財源廣進，大發利市

肖雞者

生肖雞的人，15日後開始被財神爺附體，偏財大旺100%中大獎，運勢看漲，財運大紅大紫，財富如雨，財運至少旺盛整整3年，求籤為吉，家大業大，財運上上吉，桃花運也是紅通通，富貴運勢不停歇！

肖龍者

屬龍的人15日後將開始好運連連，不但發橫財中大獎、添丁添財，在工作上更是事業順利，他們是太歲三合，財庫豐盈，但是還有喜事降臨，貴人上門，生活發生了很大的改變，未來一年想不發財都難，魚躍龍門，大富大貴，未來享受榮華富貴，喜事不斷。

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