　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3生肖「偏財運旺炸」！這類人快買威力彩　100%中大獎

（示意圖／pixabay）

▲15日起「3生肖」橫財連發。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序來到6月的第3周，近日又熱又濕的氣候，相信讓不少人感到心煩意亂、脾氣暴躁，而看到荷包的厚度跟存款的長度又只能摸摸鼻子繼續工作。如果你也有這樣痛苦的話，趕快來這看看，《搜狐網》運勢專欄「福財生肖」就點名3個生肖，從現在開始財帛星入宮，橫財一筆一筆來，威力彩今（15）晚上看5.9億，手刀衝刺買，這3個生肖分別是牛、雞、龍。

肖牛者

[廣告]請繼續往下閱讀...

牛年出生的人，從6月15日開始後，不但運勢最強、橫財最猛，而且買彩券頭獎必中，財帛星入宮，大走財運，財神頻頻送錢，不管做什麼都賺錢，橫財一筆接一筆，八方錢財不斷流入財庫，賺錢無數存款暴漲，財源廣進，大發利市

肖雞者

生肖雞的人，15日後開始被財神爺附體，偏財大旺100%中大獎，運勢看漲，財運大紅大紫，財富如雨，財運至少旺盛整整3年，求籤為吉，家大業大，財運上上吉，桃花運也是紅通通，富貴運勢不停歇！

肖龍者

屬龍的人15日後將開始好運連連，不但發橫財中大獎、添丁添財，在工作上更是事業順利，他們是太歲三合，財庫豐盈，但是還有喜事降臨，貴人上門，生活發生了很大的改變，未來一年想不發財都難，魚躍龍門，大富大貴，未來享受榮華富貴，喜事不斷。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
巨型石斑一口吞鯊　恐怖瞬間船長驚呆
陰間至尊為5億高中生親自查案　「黑令旗索命」神明無法擋靈前消失原因曝
連體嬰姐跟男友親熱愛愛　「弟一旁看書」當不存在

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
黃云歆被挖PO合照「讚許傑輝重情義」！　遭疑蹭熱度回應了
快訊／許傑輝退圈震撼彈！《我的婆婆》鍾欣凌發聲
許傑輝教演色狼！直盯「女星下身1部位」　尷尬反應曝光
最高可領15.6萬！　條件一次看
女星「力挺許傑輝」翻車！　尷尬認：事情跟我想的不一樣
快訊／下班小心雨彈！　9縣市大雨特報
「3款iPhone」快脫手！　專家：二手價估跌逾4成

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

端午連假爆出國潮！估每天13萬人次　桃園機場呼籲：提早3小時到場

現場教演色狼！許傑輝直盯「女星下身1部位」　尷尬反應曝光

「台版吳哥窟」楠西萬佛寺8／5重新開放入園！今夏最夯仙境打工換宿

未來婆婆自詡新時代女性！「女人不必委屈」她住進去傻眼了：雙標

電影開演前5分鐘　「4年男友丟下2句」轉身就走！妹子愣…原因超瞎

長榮航空推「讓我伴你飛」公益計畫　致贈醫療輔具助慢飛天使

快訊／下班迎雨彈「9縣市大雨特報」　明天雨更猛！下豪雨時間曝

大專學研加給+15%「高教工會籲公私同步」　教長允諾補助私校

反對加拿大全牛進口！消基會籲「全民拒買」：前年才爆狂牛症

許傑輝全身而退？一堆人竟喊「這麼嚴重嗎」　網3點分析：很現實

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

著急奴才三度逼問「怎麼了」　喵喵暴打鏡頭：就跟妳說沒有!!

風田一見李㼈愛女...害羞狂喊：超漂亮！　他霸氣保證：當我女婿沒人敢欺負你XD

許傑輝遭控表演課性騷道歉　鍾欣凌：每個人都在記取教訓

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

端午連假爆出國潮！估每天13萬人次　桃園機場呼籲：提早3小時到場

現場教演色狼！許傑輝直盯「女星下身1部位」　尷尬反應曝光

「台版吳哥窟」楠西萬佛寺8／5重新開放入園！今夏最夯仙境打工換宿

未來婆婆自詡新時代女性！「女人不必委屈」她住進去傻眼了：雙標

電影開演前5分鐘　「4年男友丟下2句」轉身就走！妹子愣…原因超瞎

長榮航空推「讓我伴你飛」公益計畫　致贈醫療輔具助慢飛天使

快訊／下班迎雨彈「9縣市大雨特報」　明天雨更猛！下豪雨時間曝

大專學研加給+15%「高教工會籲公私同步」　教長允諾補助私校

反對加拿大全牛進口！消基會籲「全民拒買」：前年才爆狂牛症

許傑輝全身而退？一堆人竟喊「這麼嚴重嗎」　網3點分析：很現實

派對門調查報告出爐　認定英國前首相強生誤導國會

500年性玩具曝！專家驚喊太粗暴：「鐵杵磨成繡花針」不是傳說

台南市府高官被控性騷！傳訊人妻下屬：好想抱　黃偉哲說話了

海峽論壇助力台人開通電子支付　陳志勇：短期、長期均可辦

端午連假爆出國潮！估每天13萬人次　桃園機場呼籲：提早3小時到場

帶女友見家長！他要求配合「1家族傳統」情侶吵翻　PO文討拍被酸爆

浪費食物被抓到！大馬補習中心慫恿12學生「報復」　女童被狂鞭60下

羽毛鑽戒變魔術　Hearts On Fire套進單鑽戒更閃亮

18歲少女陳屍飯店！畢業旅行「遭前男友勒死」　臉書全是甜蜜合照

女子心情差！半夜全副裝備衝合歡西峰　友人報警緊急攔阻

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

生活熱門新聞

知情人曝「志明牛肉麵」搞事員工身份

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

退演藝圈「許傑輝27字聲明」炸鍋　網轟：默認了？

彈出SIM卡「日本收110元」　台人批不友善！網逆風挺

女團成員曝「友遭許傑輝摸屁股」：咬他下嘴唇

勞動部發錢「1圖看懂申請條件」　每月最高領1萬3

中場休息結束！　5天預測雨量「紫一片」

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

全台一路下到周末　端午連假天氣曝

高中營養午餐「整桶像廚餘」！家長怒公審

5大病毒流行中！小孩紛紛出現這症狀　家長緊張掛急診

12星座下半年財運曝！「這1星座」有望財富大爆發

「超強運3生肖」6月下旬旺到爆！

餵藥案延燒！1童驗出三級毒品「苯二氮平」

更多熱門

相關新聞

去市場買鴨仔蛋…回家蹦出33小鴨　他：打算飼養

去市場買鴨仔蛋…回家蹦出33小鴨　他：打算飼養

鴨仔蛋是大陸南方和東南亞國家的一種食物，有些人認為牠十分美味。近日大陸一名男子幫女兒買了33顆鴨仔蛋，回家後發現竟然全部孵化成小鴨子，而他也打算養牠們。

見女遊客被袋鼠追著跑 　他使鎖喉功相救結局曝

見女遊客被袋鼠追著跑 　他使鎖喉功相救結局曝

懷龍鳳胎婆家要求「留男」減胎　準新娘氣炸怒退婚

懷龍鳳胎婆家要求「留男」減胎　準新娘氣炸怒退婚

機場最毒3場所曝！醫示警這區域：全球病菌匯集地

機場最毒3場所曝！醫示警這區域：全球病菌匯集地

《五燈獎》女星賣豆花、加油站打工

《五燈獎》女星賣豆花、加油站打工

關鍵字：

福財生肖橫財周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許傑輝宣布「退出演藝圈」！

短今驚爆遭「許先生」小房間摸胸！

第3名女星痛訴許傑輝錄影摸臀

許傑輝連環爆性騷！《我的婆婆2》證實停拍他戲份

梅西說完這4字就離場　中國粉絲傻眼

知情人曝「志明牛肉麵」搞事員工身份

受害者又+1！和黃云歆、短今同場演出　她遭許傑輝「戳屁眼」：憤怒又噁心

快訊／央行5度出手打房！明起「8縣市」　第2戶貸款成數7成為限

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

「報復心強」狠角色星座Top 3

輔英科大2女學生墜樓雙亡　校方回應了

六月突爆：離婚協議書準備好了

貓鯊翻肚不動　園方貼告示笑翻網

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

退演藝圈「許傑輝27字聲明」炸鍋　網轟：默認了？

更多

最夯影音

更多
1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開
「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面