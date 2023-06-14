金門狼師拍女學生清涼照！受害者2案增到18案　校方再延調查

記者林名揚、陳韻如／金門報導

金門某國中一名男老師被控性騷，多次邀約熱舞社女學生拍照，並要求換穿清涼服裝拍辣照，甚至還要求再毫無安全更衣環境的教室裡，以美觀為由要求女學生「不穿內褲」換上辣裝拍照，連同已畢業的學生已超過20多人受害。對此，校方立即停聘該師靜候調查，不過在調查期間原本的2案新增到18案，校方也因此依性平法規定申請調查時間展延一個月。

▲金門男師要求女學生換上清涼服裝拍照。（圖／記者林名揚翻攝）

據悉，該名男師任教多年，過去熱心協助拍攝學校熱舞社活動照，也會以社團為由邀請女學生更衣拍攝「定裝照」，長久以來並無異狀，但最近卻有女學生控訴，男師要求在只有一片簡易隔板的視聽教室內更衣，還以配合服裝美觀為由，要求女學生「裡面不要穿內褲」，離譜行徑讓女學生感到「不舒服」，事後向班導反映，這起性騷案才因此曝光。

▲男師以配合服裝美觀為由，要求女學生「裡面不要穿內褲」。（圖／記者林名揚翻攝）

警方介入調查後，也在男師的工作室中發現200多件清涼辣裝、以及2大本女學生「定裝照」，目前全案警方正進一步偵辦中。

對此，校方今召開性平事件記者說明會表示，調查期間由於新增多名疑似被害者，為配合其上課時間安排訪談，無法依原預定調查進度完成調查，目前本案已完成第一輪訪談，共訪談18位疑似被害人、1位疑似行為人，但尚有部分疑點待釐清，預計將於6月15日進行第六場調查會議，並需給予調查委員足夠的討論時間及完成調查報告，預定下月初完成結案，因此依性平法規定申請調查時間展延一個月。

校方表示，本案發生後，學校積極檢視校園環境，持續加強落實師生性平教育課程與宣導，安撫學生焦慮心情，並針對各年段辦理性騷擾性剝削防治暨媒體識讀講座，提升學生性平意識，辦理「黏騷吾知」活動深化自我保護理念，學習拒絕不合理要求及危機應變能力。

▲由於受害者增加，校方表示將依性平法規定申請調查時間展延一個月。（圖／記者林名揚翻攝）

另外，對於個案學生輔導導師、輔導室均已主動介入協助，同時學校會更加強教師專業評鑑，要求校內教師、社團指導教師應遵守教師專業倫理，督促每年參與性別平等教育之研習。

校方提到，本案件造社會大眾不安與困擾，再次誠摯地致歉，更感謝調查委員頂下所有壓力承擔這項艱鉅的工作，也感謝縣政府及教育處的督促與指導，渴望及早澄清事實讓學生儘速恢復正常安全的學習生活。