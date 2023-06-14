女大生遭老師「騙到廁所脫衣」針孔偷拍　實踐媒傳系3點聲明回應

▲實踐老師裝針孔偷拍女學生，被抓包還恐嚇「講出去，未來別想在設計領域混」。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣#MeToo風暴持續延燒，一名曾在實踐大學媒體傳達設計系就讀的女學生指控，遭系上老師黃恩暐在廁所裝針孔偷拍，事件曝光後還被威脅「講出去，未來別想在設計領域混」。對此，實踐大學媒體傳達設計系回應，接獲陳情後，已立刻介入調查並通報教育部，若有遭遇相關情節者，亦會積極協助被害人。

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▲實踐女大生自曝，遭老師在廁所裝針孔偷拍。（圖／翻攝自臉書）

受害學生在臉書「靠北藝術kaobei Art」指控，她多年前懷抱著對設計名校的憧憬，千辛萬苦的說服家人，還因此鬧出家庭革命，跟父母冷戰後，終於換來父母同意她進入實踐大學媒體傳達設計學系就讀，「殊不知在身為女性人生最美好青春的4年中，將迎來我往後人生最大的惡夢」。

她說，由於高中並非美術相關背景，她十分渴望知道更多關於設計的知識，而大一的創作基礎課程，讓她打開了視野，也在課程的引導下，不斷探索自己，「原來能將感受創作出來的感覺是如此感動，即使過程數度被逼到很焦慮，想做出好的作品的心卻更強烈」。

而黃老師耐心的不斷開導她的創作問題，細心分析有哪裡可以更加做好，讓她深受感動，信任也逐步提升，在老師引導下，也得知感受身體的重要性，所以每次課後在老師辦公室討論創作之餘，她也開始嘗試探索更深的自己，方法則是在廁所脫下衣服，「用所謂直觀的方式感受自己」。

她形容，當時第一次閉上眼感受自己的心跳和自己對創作上的自己，確實是非常新奇的體驗，也因為太專心在想做出很棒的作品，加上也沒有上過其他的藝術課程，才沒意識到整個過程非常不對勁，直到大約1年後（2個學期）某次在老師辦公室上廁所時，發現了角落反光的微小鏡頭，讓她腦袋瞬間一片空白。

她表示，她第一時間不斷說服自己，老師不可能會裝針孔偷拍，一定是自己出現幻覺了，老師前一秒還從廁所出來，如果真的有針孔攝影機，老師怎麼可能不會發現，一定是自己看錯了，直到某一天她在老師如廁離開後，趁沒有其他人進出時跑了進去，「醒目的針孔攝影機出現在我眼前，讓我瞬間崩潰了」。

她發現真相後，當天直接離開搭計程車回家，過程中淚流不止，未來的日子裡開始出現精神問題，甚至會無意識憋尿，想到廁所就會焦慮到不斷抓頭髮，憋尿憋到出現婦科問題感染發炎，也深怕被同學發現自己好笨，「老師一直誘導並偷拍自己，同學知道我這麼笨會不會笑我，我講了會不會被同學排擠」。

她後來不斷躲避黃老師，當必須上黃老師的課程時，就會無意識的自殘，拿筆插大腿來逃避恐慌，直到某天在走廊突然遇上該老師，被詢問最近怎麼感覺有點像閃躲，「我突然無法控制的大哭，老師深怕被別人看見，急忙拉著自己進到辦公室，太恐怖了，當下完全無法正常呼吸，難過的讓眼淚流到麻痺」。

老師後來威脅她，「如果你講出去，你未來也別想在設計領域混了，知道XXX都是我朋友嗎」，當時自己哭到喘不過氣，下意識頻頻跟老師道歉，說對不起不會講出去，對不起請老師不要生氣，腦中卻一直思考自己到底做錯了什麼，對不起自己太笨了。

女學生痛苦說，自己往後信任感完全被破壞，在外如廁會產生巨大恐懼感，焦慮恐慌就會控制不了自殘，也很怕爸媽知道自己這麼笨，痛苦只能一直深藏在心裡，「多年過去了，自己過的很不好，也沒有成為原本期待的自己，希望有小孩與姪子的老師們，可以告訴他們不要像自己這麼笨，笨到傷害了自己與家人的期望」。

▲實踐大學媒體傳達設計系13日發布3點聲明，回應指控。（圖／翻攝自臉書）

針對指控，實踐大學媒體傳達設計系13日發布3點聲明回應，第一，2022年6月30日接獲陳情人檢舉後，已立即協助陳情人配合警方調查並通知本校有關單位，召開緊急應變小組會議，由校方完成相關性平事件通報，同年7月14日召開第一次性平會議，依法成立調查小組，全案目前已完成調查，並依規定陳報教育部。

第二，文章所述事件已進入司法偵查程序，且依性別平等教育法第22條第2項，以及校園性侵害、性騷擾或性霸凌防治準則第23條第5款、第24條第1項規定，應遵守保密原則，也對當事人持續關懷，協同諮商中心給予援助，若有師生遭到類似性侵、性騷擾或性霸凌等情事，將依適用法規積極協助被害人，維護受害人權益。

第三，媒體傳達設計系對此事深表遺憾，並對各方關切表示感謝。為顧及師生權益，以及避免不實訊息造成困擾，特此說明。