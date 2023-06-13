快訊／第4波進入高原期！單周增244例中重症　主流XBB占比破7成

▲疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

第四波新冠疫情處於高原期！疾病管制署今（13）日公布上周平均每日新增244例COVID-19本土個案(併發症)，比前一周持平，日增35死，比前一周上升。另變異株檢測方面，本土個案中XBB已經成為本土主流病毒株，占比超過7成，上周再驗出14例大角星（XBB.1.16）。

疾病管制署(下稱疾管署)今(13)日公布國內自3/20新制實施後，近7日(6/7-6/13)每日平均新增245例COVID-19本土確定病例(併發症)，與前7日(5/31-6/6)之每日平均新增244例相當；5月起本土併發症累計8,325例，未打滿3劑疫苗有4,092例(約49%)，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約70%為多(2,872例)。

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上周(6/4-6/10)平均每日新增35例死亡，較前一周(5/28-6/3)之每日死亡平均數28例上升；新增死亡個案中，89%具慢性病史、57%未打滿3劑疫苗、95%為60歲以上，現全國疫情處於高點，須持續監測各項指標變化。

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明新冠膀炎疫情（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署指出，新增檢出120例Omicron亞型變異株確定病例。其中74例本土個案分別為62例XBB (其中XBB.1.9佔26例、XBB.1.5佔17例、XBB.1.16佔14例、XBB.2.3佔1例)、12例BA.2.75；另46例境外移入分別為44例XBB (其中XBB.1.5佔16例、XBB.1.9佔12例、XBB.1.16佔10例、XBB.2.3佔2例)、2例BA.2.75。近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB佔72%，已為主流株，其次為BA.2.75佔25%，須密切觀察。

疾管署進一步說明，因應國內近期COVID-19疫情上升，併發症中65歲以上長者佔76%，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。此外提醒兒童如出現抽搐，意識不佳或持續昏睡，呼吸困難或有胸凹現象，唇色發白或發紫，血氧飽和度低於94%，肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，體溫大於41度，肌躍型抽搐，步態不穩請立即就醫，以即時治療，獲得妥善照護。

疾管署呼籲，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、XBB等新興變異株仍具效力，請符合資格且尚未接種的民眾儘早接種，並仍應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，特別是以下四種情形：有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身及他人健康。