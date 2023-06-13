少事法修正7月上路！　北投警邀少年法庭法官分享偵辦要點

▲少年事件處理法今年7月修正上路，北投警分局邀北院少年法庭法官蔡坤湖爲員警們講授少年曝險行為及偵辦要點。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

少年案對孩子影響甚鉅！北投警分局為因應少年事件處理法下月1日修正施行，特別邀請台北地院少年法庭蔡坤湖法官，為員警們講授少年曝險行為及少年案件偵辦的要點，就實務觀點，增進警方處理少年案件的知能，望透過警政與教育機構保持密切聯繫，可使校園問題迅速反應、妥適處理，即時伸出援手、給予輔導，共同協助少年回歸正軌。

曾任司法院少年及家事廳副廳長的蔡法官，因長期致力於關注兒童及少年權益，此次講座除與員警交流實務經驗外，特別著墨曝險少年的成因，也向與會的同仁分享辦案的甘苦談。

北投警分局表示，警察為第一線執法人員，在處理案件時經常接觸少年，如何協助誤入歧途的少年在進入司法系統前給予協助，是為重要，希望透過講座，為員警們講授少年曝險行為及少年案件偵辦的要點，就實務觀點，增進警方處理少年案件的知能。

▲北投警分局邀北院少年法庭蔡坤湖法官為員警講授少年案件偵辦要點。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局也強調，少年事件處理法修正施行，曝險少年將由縣市政府所屬跨局處的少年輔導委員會，結合福利、教育、心理、醫療等各類相關資源，施以適當期間的輔導，若行政輔導有效，少年復歸正軌生活，就不須再以司法介入，也就是「行政輔導先行，以司法為後盾」，協助少年遠離危害。