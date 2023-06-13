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今年首例本土登革熱！打破台南3年來0確診紀錄　可感染期曾赴3縣市

▲▼防疫人員於台南市仁德區執行孳生源查核與清除，並進行化學防治，避免病媒蚊孳生。（圖／疾管署提供）

▲防疫人員於台南市仁德區執行孳生源查核與清除，並進行化學防治，避免病媒蚊孳生。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年首例本土登革熱現蹤！疾病管制署副署長羅一鈞今（13）日公布個案，是一名台南市仁德區40多歲女性，6月初出現症狀後，經過三度就醫確診感染第一型登革熱，這也是台南三年來首見本土登革熱。台南市方面已經成立區級指揮中心進行防治，個案在可傳染期還曾去過宜蘭、花蓮、高雄旅遊，相關縣市也將針對其活動地點進行防治措施。

羅一鈞說明，個案6月4日因出現發燒、頭暈及腹痛等症狀就醫後返家，6月7日和10日因症狀持續二度就醫，經醫院通報及採檢送驗後，確診感染第一型登革熱；而她發病前14天內無出國史，研判為本土病例，潛伏期主要活動地點為住家附近，感染源待進一步調查。目前個案已出院返家休養，密切接觸者目前無疑似症狀。

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為防範疫情擴散，台南市已成立區級指揮中心，於個案住家、周圍及活動區等進行孳生源查核與清除、化學防治、民眾衛教等各項防治工作，並將於社區成立擴大篩檢站。因個案於可傳染期曾至宜蘭、花蓮、高雄旅遊，相關縣市也將針對其活動地點進行防治措施。

疾管署統計，國內今年截至目前累計1例登革熱本土病例及45例境外移入病例，境外移入病例感染國家以東南亞為多，分別由印尼(15例)、馬來西亞(11例)、越南(7例)、泰國(6例)、馬爾地夫(3例)、印度(2例)及菲律賓(1例)移入。

鄰近之東南亞/南亞登革熱疫情上升，柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國及斯里蘭卡近期疫情上升，並高於近年同期；另美洲地區疫情持續，累計報告超過200萬例，以南美洲巴西逾151萬例報告數為多，祕魯、波利維亞及阿根廷等疫情亦嚴峻。

疾管署提醒，目前正值登革熱流行季節，近期國內各地陸續有降雨情形，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，並於雨後進行巡檢，加強住家內外環境整頓與孳生源清除，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。

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