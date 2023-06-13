　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱學恒、朱凱翔都被控性騷　他分析「藍軍老虎兩顆牙被剪」

記者黃翊婷／綜合報導

名嘴朱學恒、朱凱翔相繼被指控性騷擾，媒體人董智森直言，性騷擾事件無疑會讓他們消失一陣子，這對民進黨來說是好事，等同於把藍軍「老虎的兩顆牙剪掉了」。

▲▼「郭台銘有話對你說」台北場，嘉賓朱學恒。（圖／記者李毓康攝）

▲朱學恒被控強吻鍾沛君。（資料照／記者李毓康攝）

朱學恒被台北市議員鍾沛君指控強吻性騷擾，12日赴台北地檢署「主動告發」自己。而名嘴朱凱翔被雲林縣議員陳芳盈指控，曾兩度當面詢問「我可以和妳打砲嗎」，還有一些肢體上的觸碰，雖然事後已經道歉，但結論就是9個字，「喝醉了，不記得，對不起」。

媒體人董智森在12日播出的政論節目《大新聞大爆卦》中提到，他覺得朱學恒不是藍營的人，雙方認識很久，以前朱上電視還是他主持的，當時朱只罵馬英九，因為當時馬英九是執政黨，「主要是針對誰執政、誰該負責，他是這樣的心態」，如今性騷擾事件爆發，綠營很開心說朱是藍營名嘴，但其實朱絕對不是藍營名嘴。

董智森接著說，現在很多事情一件接著一件爆出來，很多焦點就會被轉移，「陳其邁過去的助選員被強迫去職，這些東西其實都很難堪，對民進黨來講，剛好一個一個抵銷」，最多討論一天而已，以前這樣的案子至少可以討論兩周到一個月，現在一出來馬上就有新的，「這對民進黨來講是好事，因為怕燒得很大」。

▲▼ 媒體人朱凱翔 。（圖／記者劉邠如攝）

▲朱凱翔也被控性騷擾女議員陳芳盈。（圖／ETtoday資料照）

董智森也強調，做錯就是做錯，不能把酒醉當成藉口，而不論是朱學恒還是朱凱翔，性騷擾事件被拿出來講，他們大概要消失一陣子了，這個情形對民進黨的選舉是有利的，等於在無形中把藍軍「老虎的兩顆牙剪掉了」。

董智森坦言，民眾不要以為很多議題都是很單純的，其實最後回過頭來看，就會發現都是為了選舉操盤，背後有一些意義會影響到大局。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
「攔住大谷硬訪」TVBS女記者終於道歉！噤聲2週：真的做錯了
快訊／當眾被帶走！霧峰分局小隊長涉貪　羈押禁見
張宇韶遭控性騷「想跟妳風花雪月」　媒體人：至少20女性投訴
「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光
搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！私下零互動　乖乖排隊畫面全被拍
女爬玉山「攀上登山口石碑」！照片被罵翻：是大忌　玉管處回應了
價錢可能只剩台灣一半…宏都拉斯總統親自推銷　中國點頭買白蝦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

眾名嘴中槍！　張宇韶狠酸她：腦殘、口才爛爆了

朱學恒、朱凱翔都被控性騷　他分析「藍軍老虎兩顆牙被剪」

太陽花學運發言人控「前波蘭外交官」性侵　駐台辦回應了

朱凱翔涉性騷《不演了新聞台》宣布暫停播出！聽眾嘆：2台翻車了

快訊／陳芳盈揭發朱凱翔性騷　深夜進急診室打點滴「心力交瘁」

朱學恒「主動告發」自己性騷　苗博雅揭背後3大精心算計

快訊／柯文哲直播鬆口：當選後黃國昌當法務部長

快訊／朱凱翔9字道歉認喝醉　陳芳盈「炸裂」回應：我忍了一年

快訊／遭控性騷「藉故約泡湯」　張宇韶沈寂10天道歉了

信賴中南美洲後援會成立　邱志偉跨海催票讚賴清德「不看稿」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

朱學恒認錯18秒音檔曝！鍾沛君哽咽批：毫無悔意

眾名嘴中槍！　張宇韶狠酸她：腦殘、口才爛爆了

朱學恒、朱凱翔都被控性騷　他分析「藍軍老虎兩顆牙被剪」

太陽花學運發言人控「前波蘭外交官」性侵　駐台辦回應了

朱凱翔涉性騷《不演了新聞台》宣布暫停播出！聽眾嘆：2台翻車了

快訊／陳芳盈揭發朱凱翔性騷　深夜進急診室打點滴「心力交瘁」

朱學恒「主動告發」自己性騷　苗博雅揭背後3大精心算計

快訊／柯文哲直播鬆口：當選後黃國昌當法務部長

快訊／朱凱翔9字道歉認喝醉　陳芳盈「炸裂」回應：我忍了一年

快訊／遭控性騷「藉故約泡湯」　張宇韶沈寂10天道歉了

信賴中南美洲後援會成立　邱志偉跨海催票讚賴清德「不看稿」

萬株桃花海！桃園「桃金孃節」6／18登場　250支傘海、接駁一次看

媽媽就在旁邊！色男襲臀女童2次　怪公車急剎遭正義乘客打臉

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉！噤聲2週：真的做錯了

快訊／當眾被帶走！偵查小隊長涉貪「洩密給毒販」　裁准羈押禁見

眾名嘴中槍！　張宇韶狠酸她：腦殘、口才爛爆了

「HONDA CR-V新年式」美開賣！折合新台幣90萬　台灣國產今年見

杭州亞運賽前的台灣身影　她率團隊集齊19屆火炬：感覺很不真實

張宇韶遭控性騷「想跟妳風花雪月」　媒體人：至少20女性投訴

借帳號給詐團判賠489萬元！送貨員辯應徵當鋪業務受騙　法官不採信

台選秀《全能歌手》遭疑「內定3罪狀」！　怒：放一堆簽約藝人去比

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

政治熱門新聞

朱凱翔陷性騷風波！節目宣布暫停播出

陳芳盈揭朱凱翔性騷　深夜進急診室打點滴

即／柯文哲鬆口：當選後黃國昌當法務部長

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

朱學恒主動告發自己性騷　苗博雅揭3大算計

最美議員遭性騷！友人一句話讓她怒封鎖

即／朱凱翔9字道歉　陳芳盈一封信回應了

前外交官被控性侵　波蘭駐台辦回應了

朱學恒涉性騷　他曝藍老虎兩顆牙被剪

遭控性騷　張宇韶沈寂10天道歉了

蔡英文呼叫飛官對方竟回「我是中國空軍」　退將分析威脅：要嚴肅看待

快訊／朱學恒認錯18秒音檔曝　鍾沛君落淚

「藥物是學校的還是家長的？」　侯友宜要賴清德交代司法清查

快訊／揭朱學恒性騷　鍾沛君：還有其他受害者

更多熱門

相關新聞

律師嘆朱學恒告發自己　穩拿不起訴

律師嘆朱學恒告發自己　穩拿不起訴

名嘴朱學恒近日遭台北市議員鍾沛君指控性騷擾，並於12日主動向台北地檢署告發自己，聲稱願意主動面對司法調查。對於朱學恒的自我告發行為，呂秋遠感嘆，除非檢方認定是強制猥褻，否則朱學恒程序上根本穩拿不起訴處分，「只要對法律略有理解的人，都會知道這只是一場精心設計的戲劇」。

朱凱翔陷性騷風波！節目宣布暫停播出

朱凱翔陷性騷風波！節目宣布暫停播出

朱學恒告發自己！鄭家純揭背後原因

朱學恒告發自己！鄭家純揭背後原因

陳芳盈揭朱凱翔性騷　深夜進急診室打點滴

陳芳盈揭朱凱翔性騷　深夜進急診室打點滴

朱學恒主動告發自己性騷　苗博雅揭3大算計

朱學恒主動告發自己性騷　苗博雅揭3大算計

關鍵字：

朱學恒朱凱翔性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

恩愛後老「妹妹痛、肚子脹」　醫曝羞羞真相

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

邱晨遭爆30年前性侵實習生　客委會宣布停辦紀念音樂會

首波梅雨「滯留鋒」猛灌　西台灣3天降雨紫爆

每月領1.3萬補助！財金部會發錢　申請條件一次看

她攀上玉山登山口石碑　玉管處回應

家長見幼師刺青氣炸！怒轟：憑什麼教孩子？

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面