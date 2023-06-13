朱學恒、朱凱翔都被控性騷　他分析「藍軍老虎兩顆牙被剪」

記者黃翊婷／綜合報導

名嘴朱學恒、朱凱翔相繼被指控性騷擾，媒體人董智森直言，性騷擾事件無疑會讓他們消失一陣子，這對民進黨來說是好事，等同於把藍軍「老虎的兩顆牙剪掉了」。

▲朱學恒被控強吻鍾沛君。（資料照／記者李毓康攝）

朱學恒被台北市議員鍾沛君指控強吻性騷擾，12日赴台北地檢署「主動告發」自己。而名嘴朱凱翔被雲林縣議員陳芳盈指控，曾兩度當面詢問「我可以和妳打砲嗎」，還有一些肢體上的觸碰，雖然事後已經道歉，但結論就是9個字，「喝醉了，不記得，對不起」。

媒體人董智森在12日播出的政論節目《大新聞大爆卦》中提到，他覺得朱學恒不是藍營的人，雙方認識很久，以前朱上電視還是他主持的，當時朱只罵馬英九，因為當時馬英九是執政黨，「主要是針對誰執政、誰該負責，他是這樣的心態」，如今性騷擾事件爆發，綠營很開心說朱是藍營名嘴，但其實朱絕對不是藍營名嘴。

董智森接著說，現在很多事情一件接著一件爆出來，很多焦點就會被轉移，「陳其邁過去的助選員被強迫去職，這些東西其實都很難堪，對民進黨來講，剛好一個一個抵銷」，最多討論一天而已，以前這樣的案子至少可以討論兩周到一個月，現在一出來馬上就有新的，「這對民進黨來講是好事，因為怕燒得很大」。

▲朱凱翔也被控性騷擾女議員陳芳盈。（圖／ETtoday資料照）

董智森也強調，做錯就是做錯，不能把酒醉當成藉口，而不論是朱學恒還是朱凱翔，性騷擾事件被拿出來講，他們大概要消失一陣子了，這個情形對民進黨的選舉是有利的，等於在無形中把藍軍「老虎的兩顆牙剪掉了」。

董智森坦言，民眾不要以為很多議題都是很單純的，其實最後回過頭來看，就會發現都是為了選舉操盤，背後有一些意義會影響到大局。