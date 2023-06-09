天色昏暗！男返家慘摔1米高邊坡　撞水泥滿頭是血...拍門求救

▲警員發現陳姓老翁滿臉鮮血，連忙下車幫忙止血，並協助通知警消人員送醫治療。（圖／陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區一名82歲陳姓老翁，日前搭公車返回住處時，返家途中疑似視力不佳，摔落約1公尺高的邊坡，頭部撞上一旁水泥，當場頭破血流不止，陳翁起身後，連忙向附近住戶拍門求救，碰巧遇上巡邏警員，警員發現老翁血流滿面，連忙下車關心，立即通報119協助送醫，所幸傷勢並無大礙。

據了解，陳姓老翁為退休農民，與家人同住在新北三峽白雞地區。前天（7日）搭公車到台北市萬華找朋友泡茶聊天，下午4時許再搭公車返回三峽，下車後，疑似天色昏暗，又加上陳翁視力不佳下，不慎跌落正義橋邊坡，陳翁起身後，發現額頭血流不止，於是強忍疼痛走到附近住家求救，碰巧遇上巡邏警員。

▲警員巡邏時發現，陳姓老翁(紅圈)滿臉鮮血的到附近住家求救。（圖／陸運陞翻攝）

警方表示，當天圳頭所警員劉大誠及吉埔所警員吳憲昌執行巡邏勤務，行駛經過白雞26號前時，發現老翁血流滿面站在路邊，因擔心有立即危險，馬上將車停下關心，經詢問後得知自行跌傷，警員先幫忙加壓止血，並通知警消人員協助就醫，警方同步通知老翁子女，到院照顧老翁。

▲陳姓老翁返家時不慎跌入約1公尺深邊坡，滿臉鮮血的到附近住家求救。（圖／陸運陞翻攝）