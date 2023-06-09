朱學恒強吻「全推給斷片」不記得！5分鐘連提5次：但我願意道歉

記者施怡妏／綜合報導

名嘴朱學恒遭台北市議員鍾沛君指控在餐會中強吻性騷擾，面對指控朱學恒雖坦承犯錯，但頻頻強調當天喝到斷片，短短5分鐘的道歉，就講了5次，會做出不當的行為，是因為「喝酒喝到斷片」，讓許多網友看了更火大，「從頭到尾就是推給喝太多斷片不記得，這叫做道歉嗎？」

朱學恒昨（8）日晚間在臉書坦承行為，也在YouTube頻道的直播中說明，願意承擔後果，也會配合後續的法律流程，不過短短5分鐘的片段，強調自己是喝到斷片，沒有足夠的記憶和足夠的判斷力，連續講了5次，「如果我喝酒喝到失去控制，或是我真的不記得我到底做了什麼事情，那就是我的錯」，後續發生的事情，完全不清楚，「因為坦白講我沒有任何的記憶」。

朱學恒不斷強調，當時自己是真的喝到斷片，「我喝醉之後斷片的行為，我自己沒有記得，沒有認真的考慮，沒有知道自己的酒量，這個就是我喝酒的問題，這是我自己的錯」、「雖然我沒有任何的記憶，雖然喝到斷片，但我也願意道歉」。

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▲朱學恒直播道歉。（圖／翻攝自朱學恒YouTube）

朱學恒的道歉網友不買單，在PTT上狂罵，「推給斷片，騙小朋友」、「斷片真好用」、「都推給斷片還叫認錯喔」、「我什麼都不記得，但我道歉，笑死騙誰」、「整篇翻譯其實就是，自己不記得，都是她逼我的，只好認了」、「他以後稱號又多了一個朱斷片」、「一直強調斷片幹嘛，不記得就沒關係嗎」、「為什麼斷片了還能看別人都走了，趁四下無人才發作？」「斷片講一次就可以，兩次以後就是多了」、「啊我就斷片啊不然呢」、「硬要扯斷片真的很難看」。

還有網友分享自己斷片的經驗，「我的斷片是直接倒在廁所，人家斷片能強吻還能叫uber」、「我斷片是吐在桌上，然後被朋友架回飯店房間」、「我的斷片是暈倒在家門口，睡了15小時被郵差叫起來」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。