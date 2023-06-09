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俄男遇鯊魚攻擊「眾人面前遭活活咬死」　生前絕望喊：爸爸、爸爸

▲▼ 俄羅斯一名23歲男子在埃及赫加達水域被鯊魚攻擊致死。（圖／路透）

▲俄羅斯23歲男子在埃及赫加達水域被鯊魚攻擊致死。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯一名23歲男子8日來到紅海度假城市赫加達（Hurghada）附近水域，突然被虎鯊反覆攻擊，不斷絕望喊著「爸爸」、「爸爸」，最終在眾人面前被活活咬死，現場尖叫聲四起，而他的父親則是驚恐目睹全程。當地政府宣布封鎖74公里海岸線，禁止進入。

綜合衛報、鏡報等報導，23歲俄羅斯籍男子波波夫（Vladimir Popov）當時和女友、父親同行來到赫加達的夢想海灘（Dream Beach），外傳波波夫當時在距離岸邊約7公尺處的水中，突然遭到虎鯊反覆攻擊。波波夫女友順利脫身，但依據網路流傳的影片，波波夫在水中一陣掙扎，身旁的鯊魚反覆攻擊把他咬死。

鯊魚攻擊波波夫的這一幕讓現場眾人當場嚇壞，尖叫聲連連。已知當時鯊魚靠近的時候，有人喊著「游開！游開！快！有鯊魚」。依據事後趕到現場的潛水員表示，飯店救生員發出警示後，許多人衝過去幫忙，但沒能及時把男子救出。

俄羅斯駐赫加達領事館已證實死者為俄羅斯公民；另據俄媒塔斯社消息，死者長期住在埃及，並非遊客。埃及當局宣布封鎖74公里海岸線，禁止進入，已捕獲攻擊死者的鯊魚，展開相關調查，試著釐清此次罕見攻擊事件的原因。

※以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。

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