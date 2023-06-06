狠殺女友！法官憂「無期等假釋太久」輕判15年　家屬怒揭開庭情況

▲張姓健身教練殺死女友，二審輕判15年有期徒刑。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市張姓健身教練與女友分手後心有不甘，先在網路上搜尋各種殺人方式，並於去年2月在板橋租屋處將女友掐斃。一審法官判張男無期徒刑，二審高院6日改判15年有期徒刑，全案可上訴。

判決出爐後，一名網友「t7t7」在PTT自稱家屬發文：

我先說一審的法官，是3個女法官 ，所以當時一審直接給了一個無期徒刑。

然後到了二審是兩個男法官一個女法官，其中一位男法官是中間的，我不知道是男法官看到男犯人會比較同情，還是犯人的律師是一個女律師，所以男法官很明顯對待犯人比較親切。

我還是第一次看到男法官，會帶著笑容在訊問犯人，這對我家屬看起來很不舒服。

再來說開庭的內容，我不懂，二審主法官為什麼那麼給犯人機會？

犯人明明第一次開庭沒有悔意也不道歉，一直覺得沒錯，結果被判無期徒刑。到了第二次開庭，被告律師還特地幫犯人去做了心理鑑定，結果被認定是高危險族群，出社會會再犯可能，當然看到我們家屬就認為應該不會翻盤。

▲死者最後身影。（圖／記者陳以昇翻攝）



主法官不知道為什麼讓他一直去答辯，說做了這些事，你有甚麼話想說嗎？或者說如果時間可以重來你還會這樣做嗎？還有，你認為你做這件事是有甚麼地方是被同情的嗎？之類的等等。

然後這些問話，全部都是他一旁的律師在旁教他講的，法庭就這麼小，想聽不到都難。難道主法官你看不出來？在那之前還一直說犯人自己個性良好，不會與人吵架，還叫朋友來作證，結果被查出一堆案底，超級多行車糾紛，還會家暴母親，我真的不懂這位二審主法官你的想法是怎樣...這樣的人不關到死，好嗎?

主法官還詢問，如果賠償犯人有辦法支付嗎？結果犯人竟然是說「我會叫我母親出50萬，然後其他慢慢還，然後母親就去住安養院就好」。

聽到差點沒爆氣，這是人說的話嗎？家暴母親，出了事還叫母親出所有積蓄，然後送去安養院。天啊～這還是人說的話嗎？

審判最後，主法官詢問犯人說，「你有甚麼話想對家屬說嗎？」結果犯人長達5分鐘一句都說不說，現場就這樣安靜，連旁邊書記官 都已經紀錄出「犯人：不答...」。

結果主法官看到，又馬上再詢問一次，「你有甚麼要跟對方家屬說嗎？」犯人依舊不回答，最後還是他旁邊的律師說，「你趕快跟對方家屬說對不起」，然後犯人才說，「X爸爸、X媽媽，對不起」，然後紀錄書上寫成「犯人跟對方父母道歉」。

是人都看的出來，這真的有悔意嗎？這是該有的態度嗎？然後今天看到這樣的審判結果，我們真的無語。

回顧此案，張男去年2月22日約女友在租屋處碰面，趁對方側躺在床上時，徒手勒斃女友，嘴中還不停唸著「你先走，我等一下就跟上」，確定女友死亡後，立刻聯繫友人說要輕生，並拿西瓜刀自戕，造成胸部穿刺傷及肺葉裂傷，但最後被救回一命。

一審將張男重判無期徒刑、褫奪公權終身。張男與檢方均上訴第二審，高等法院審理時，張男主張原審判刑太重，他表示自己並非預謀殺人，乃是臨時起意而犯案；另外他也認為自己符合自首要件，應該減刑。

全案於本月6日宣判，高院認為張男雖然有罪，但頗有悔意，又有矯正的可能性，若判無期徒等待假釋時間為25年，實在太久，因此撤銷原本無期徒刑的判決，輕判有期徒刑15年。可上訴。