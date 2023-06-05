快訊／韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

記者陳以昇、鄒鎮宇／新北報導

南韓正妹實況主오세블리日前來台遊玩，2日在新北市八里左岸邊騎4輪腳踏車邊開直播，途中卻遭一名男子尾隨、觸摸腿部。對此，警方立刻逮捕一名29歲陳姓男子，對方到案後認罪。

警方表示，新北市八里區龍米路自行車道2日下午5時發生性騷擾事件，警方當下未接獲報案，經新聞露出韓國網紅直播主於新北市八里區自行車道騎乘自行車時，疑似遭男子跟蹤尾隨並有碰觸行為後開始追查。

▲陳姓男子在網美後方跟蹤騷擾。（圖／翻攝自afreeca tv／오세블리）



警方得知後，第一時間立即調閱監視器鎖定身分，於2小時內查緝到該名29歲陳姓男子，並請陳男到案說明，對方對於性騷一事坦承不諱。

據了解，陳姓男子不是義消，而是從事殯葬業，因此會在機車上貼義消貼紙，借此出入災難現場以獲得業績。

回顧直播片段，陳男一開始看到女實況主不清楚路況，騎著機車好心想幫忙指路，但後續卻不斷騎機車尾隨、超前，甚至一度騎到旁邊伸手靠近女子。

此時，女實況主也大叫，「ah？oh！Nonono, don't touch, don't touch」，急忙調整裙子，把裙襬往下拉，並不顧直播中而收起笑容，對著男子說「don't follow me」、「don't follow me, No thanks！」男子才終於作罷。

▼男子摸腿片段約從04:10:00播放。

▲南韓正妹實況主來台遊玩被騷擾。（圖／翻攝自afreeca tv／오세블리）

