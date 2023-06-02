蛋糕捲席捲全台！百年老店雪花齋大火...店內一片焦黑　歇業一周

▲▼百年老店雪花齋暗夜起火，糕點中以古早味砂糖蛋糕捲（下）最為有名。（圖／雪花齋臉書提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

設立於1900年的台中市豐原區雪花齋，今天凌晨傳出大火，所幸沒人受傷，糕餅製作器具也沒有受損，不過店內被燒得一片焦黑，店家表示，配合火調人員調查起因，加上內部整修，店面至少要歇業1周以上，不過仍可接受網路和電話訂購。

位在豐原區中正路的雪花齋餅店凌晨3點15分傳出火警，警消獲報出動消防車8輛、消防人員38名前往搶救，現場為5層樓RC結構建物，2樓供廚房使用部份起火燃燒，火勢在3點37分控制，3點43分撲滅，燃燒面積10平方公尺，協助7人脫困，其中1人吸入濃煙，驚嚇過度，還好意識清楚，預防性送醫，火調人員正調查起火原因。

▲▼豐原百年老店雪花齋暗夜起火，目前暫時歇業整修至少一周，但仍能接單。（圖／民眾提供，下同）

雪花齋是由創辦人呂水在1900年設立，糕餅種類繁多，包括鹹蛋糕、雪花月餅、白豆沙、紅燒餅、杏仁酥、麥飴餅等，其中的古早味砂糖蛋糕捲，更是名聞遐爾，光靠一味就席捲全台灣，尤其泡一杯熱飲搭配古早味蛋糕捲，不甜不膩，砂糖卡滋卡滋隨著熱茶融化在口中，恰恰好的甜，暖暖的好舒服。

後來，呂水的子孫繼承家業，另創雪花齋，原來的雪花齋就變成了老雪花齋，百年老店，如今已是第四代接手。

店家的店面雖然已經受損，還好製作工具完好，店面生意受到影響，消費者仍可透過網路和電話訂購，只是交貨日期不定，店家表示，會快速恢復正常營業。