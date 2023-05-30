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義大利少子化嚴重　5年內1200所學校停辦「國、高中最慘」

▲義大利正在為重啟校園做準備 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲報導指出，義大利南部學生人數減少最顯著 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

義大利少子化嚴重，過去10年幼兒園和小學共有2600所停辦，未來5年至少將有1200所學校關閉。官員認為必須修改班級人數標準和教職員人數規定，教育雜誌建議急需穩定的人口政策與重組學校網絡。

根據義大利「國家統計局」（ISTAT）4月發布的統計數據，2022年義大利新生兒僅39萬3000人，首次下降到40萬以下。國家統計局在這份最新的人口報告中表示，新生兒人數下降與育齡婦女（15至49歲女性）人數減少有關。

「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）28日報導，義大利出生率下降，學齡兒童越來越少，未來5年預計將關閉1200所公、私立學校，每年約失去11至12萬學生。報導說，過去10年中，全國已有2600所公、私立幼兒園和小學（學童3歲至11歲）停辦，以南部最嚴重。 根據義大利著名的教育雜誌Tuttoscuola的研究，以及教育部統計數據，短期內，少子化對學校的衝擊很快會出現在國中與高中。

義大利教育部長瓦萊塔拉（Giuseppe Valditara）根據出生率統計表示，10年後，學生人數將從2021年的740 萬下降到600萬出頭，以每年減少11至12萬名學童的速度減少，將嚴重影響教育機構。

報導說，學生人數減少的趨勢中，以義大利南部最嚴重。在過去10年停辦的2600所學校中，有65%（超過1700所）在南部，15%在西北部（382所），9%在東北部（245所），11%在中部（289所）。

報導指出，義大利南部學校減少，對小城鎮（尤其是山區）影響巨大。因為學校關閉不僅使學童失去受教育場所，也使當地社區失去主要的聚會所與文化教育中心。 「24小時太陽報」指出，停辦的學校超過一半（55%）是私立學校，主要是私立幼兒園。私立幼兒園減少使政府必須面對由私校轉入公立學校學童所需的龐大教育經費支出，這不只是少了一些學校而已。

報導說，瓦萊塔拉在5月中全國出生率大會上表示，根據資料，未來10年義大利高中生會減少50萬，國中生減少將近30萬，小學生減少約40萬，幼兒園減少約15.6萬幼童。他說，教師職位可能從目前的68.4萬減少到10年後的55.8萬，平均一年減少1萬到1萬2000人。 瓦萊塔拉認為，為因應少子化衝擊，必須修改班級人數標準和教職員人數規定。雜誌Tuttoscuola的主任凡奇古拉（Giovanni Vinciguerra）建議，政府需要有穩定的人口政策、全面的兒童政策，並重組學校網絡。

凡奇古拉表示，義大利學校正在像融化的冰川一樣在消失，就像水是生命之源，學校對社會也非常重要，不可或缺，少子化對學校的影響正要開始。 凡奇古拉說，關閉學校是極端措施，也具有象徵意義，如永遠封閉學校的大門，色彩繽紛的教室、體育館和其他校園設施的消失，不再有歡笑的學生與老師或工友，這意味著關閉一個社區，人口危機正在吸取學校和社會的鮮血，正在破壞社會組織結構。

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