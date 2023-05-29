3醉男房卡逼不進去！台中港酒店「沒查就幫開」　獨睡女嚇壞提告

▲台中港酒店傳出離譜誤闖事件，警方表示，該名女子已向3名男子提出侵入住宅告訴。（圖／資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市台中港酒店遭民眾爆料，3月初一名女性入住獨睡時，遭櫃台人員誤開房間，多名喝醉男性進入房內，導致女子受到極大驚嚇。清水分局證實此事，員警發現是3名男房客酒後記錯房號，櫃台人員未查證身分隨即幫忙開門，該女與飯店協商未果，已向3男提出侵入住宅告訴。

一名網友匿名在臉書社團發文，貼文寫下，3月10日台中港酒店發生陌生酒醉男性半夜入侵女旅客房間事件，事發當時已經深夜11點多，該名女子獨自在房間裡，並且已經就寢，突然有多名酒醉男性進入房間，還在床邊徘徊，該名女子受到極大驚嚇。

發文者痛批：「一個四星級的酒店，怎麼會犯下如此荒唐的事件？飯店管理嚴重失常要是發生了遺憾事件，誰要來負責？一個讓妳出外住宿安全休息的場所，竟會如此進行管理？」

據了解，事發當晚11點多，該名女子獨自在房內休息，同間飯店有3名男子疑似酒醉後記錯房號，手持房卡卻進不去房間，於是請櫃台人員協助開門，櫃台人員卻未確認身分、房號，就請同事協助開啟女子的房間，造成離譜事件。

清水分局梧棲分駐所員警到場後，確認女子並未遭到不法侵害，女子表示要與飯店協商，但雙方協商未果，女子決定提出侵入住宅告訴。警方表示，受理後已於4月2日將走錯房間的旅客依法函送台中地檢署偵辦。