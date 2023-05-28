超正泰妹讓老司機瘋狂！自備空姐服...警認證「照片與本人相符」

▲員警上門查緝，泰國妹一臉無奈。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和警分局在網路巡邏時，發現一名泰國籍女子在知名論壇刊登性交易廣告，標榜「主動熱情超會配合」，員警於是喬裝嫖客上門查緝，雙方以3000元1小時相約碰面性交易，就在員警登門確認後，當場將她逮捕，訊後依妨害風化罪移送，後續交由移民署擇期遣返。

據悉，31歲泰國籍女子凱薩拉，日前透過應召站以觀光名義來台，在知名捷克論壇上化名「佩佩」刊登賣淫廣告，「正港台灣少婦，主動熱情超會配合」，還強調刊登的照片是本人，更描述「家裡開銷都要靠自己」、「個人單純的來賺些生活費，養家重擔落在我身上」，還附上一張臉蛋清秀，身材姣好的照片，163公分，25歲，48公斤有D罩杯，老套式地吸引嫖客上門。

▼泰女在論壇上照片臉蛋、身材超好 。（圖／記者陳以昇翻攝）

永和分局26日在捷克論壇發現這個廣告後，立即喬裝嫖客搭上線，雙方以3000元1小時成交，還告訴員警準備了女僕、護士、空服員及性感內衣等服裝。下午5時許員警前往永和國中路一處公寓，打開門確認佩佩與照片相符，臉蛋、身材也如同描述那樣火辣誘人，在確認服務內容後表明身份，當場將她逮捕。

凱薩拉向警方表示，因為認為自己長相出色又身材火辣，才想以觀光名義來台14天，從事性交易工作，趁這幾天海撈一筆再回泰國，來台2天生意相當好，每天中午接客12小時至凌晨都爆滿，每次性交易可抽2000元台幣，但並不知道幕後接應者的真實身分，只是以電話聯繫也未見過面；警詢後，依妨害風化罪嫌將其移送法辦，後續由移民署擇期遣返。

▼應召站在論壇上刊登賣淫廣告 。（圖／記者陳以昇翻攝）