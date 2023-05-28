　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超正泰妹讓老司機瘋狂！自備空姐服...警認證「照片與本人相符」

▲▼員警上門查緝，泰女在論壇上照片臉蛋、身材超好，論壇上刊登賣淫廣告 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲員警上門查緝，泰國妹一臉無奈。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和警分局在網路巡邏時，發現一名泰國籍女子在知名論壇刊登性交易廣告，標榜「主動熱情超會配合」，員警於是喬裝嫖客上門查緝，雙方以3000元1小時相約碰面性交易，就在員警登門確認後，當場將她逮捕，訊後依妨害風化罪移送，後續交由移民署擇期遣返。

據悉，31歲泰國籍女子凱薩拉，日前透過應召站以觀光名義來台，在知名捷克論壇上化名「佩佩」刊登賣淫廣告，「正港台灣少婦，主動熱情超會配合」，還強調刊登的照片是本人，更描述「家裡開銷都要靠自己」、「個人單純的來賺些生活費，養家重擔落在我身上」，還附上一張臉蛋清秀，身材姣好的照片，163公分，25歲，48公斤有D罩杯，老套式地吸引嫖客上門。

▼泰女在論壇上照片臉蛋、身材超好 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼員警上門查緝，泰女在論壇上照片臉蛋、身材超好，論壇上刊登賣淫廣告 。（圖／記者陳以昇翻攝）

永和分局26日在捷克論壇發現這個廣告後，立即喬裝嫖客搭上線，雙方以3000元1小時成交，還告訴員警準備了女僕、護士、空服員及性感內衣等服裝。下午5時許員警前往永和國中路一處公寓，打開門確認佩佩與照片相符，臉蛋、身材也如同描述那樣火辣誘人，在確認服務內容後表明身份，當場將她逮捕。

凱薩拉向警方表示，因為認為自己長相出色又身材火辣，才想以觀光名義來台14天，從事性交易工作，趁這幾天海撈一筆再回泰國，來台2天生意相當好，每天中午接客12小時至凌晨都爆滿，每次性交易可抽2000元台幣，但並不知道幕後接應者的真實身分，只是以電話聯繫也未見過面；警詢後，依妨害風化罪嫌將其移送法辦，後續由移民署擇期遣返。

▼應召站在論壇上刊登賣淫廣告 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼員警上門查緝，泰女在論壇上照片臉蛋、身材超好，論壇上刊登賣淫廣告 。（圖／記者陳以昇翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
颱風眼變模糊！鄭明典曝「雲系還是很大」　今入夜後要北轉了
戰爭以來規模最大！俄軍夜襲烏克蘭　54無人機狂轟
快訊／李正皓爭議！范雲說話了　「威脅更惡劣」籲民進黨調查清楚
快訊／「瑞典坦克」與小黃擦撞180度翻覆！　母子受困嚇哭
快訊／花蓮落海少年找到了！　沖上岸無生命跡象
快訊／瑪娃轉中颱！　殺到家門口逗留「5天轟颱風雨」
梁赫群道歉趙正平「公開心結內幕」！　他直接缺席婚禮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／「瑞典坦克」與小黃擦撞180度翻覆！母子受困嚇哭救出無傷

超正泰妹讓老司機瘋狂！自備空姐服...警認證「照片與本人相符」

快訊／花蓮2童遭浪捲走1獲救　失蹤少年沖上岸無生命跡象

勞斯萊斯挨撞片！騎士鬼切害他肉身衝輪胎　機車「神擦邊」

登山聽到狗狗哀嚎...他急救援誤踩「山豬吊」！還好穿厚底登山鞋

超低調...白天工地打工、騎中古機車　大甲海線大藥頭落網

3歲兒下體「腫脹瘀青」　狠父懶得包尿布竟用線繩綁！下場出爐

店家提供籌碼對賭！頭份麻將競技館變賭場　警出動大巴移送25人

快訊／情人灣踏浪落海女「只有13歲」！　網友第一次約見面就出事

騎士簽「拖地罰單」畫面驚人！到底哪裡違規　中和警一一解答

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

友遊柴山遭猴子跳背上搶食 蹲下再+1隻崩潰喊：放過我

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

超商浩克被毆7天傷勢曝　控警虐待人！盼公布影片

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

2韓國人「哈哈」遊捷克　全程超魔性笑聲不間斷XD

快訊／「瑞典坦克」與小黃擦撞180度翻覆！母子受困嚇哭救出無傷

超正泰妹讓老司機瘋狂！自備空姐服...警認證「照片與本人相符」

快訊／花蓮2童遭浪捲走1獲救　失蹤少年沖上岸無生命跡象

勞斯萊斯挨撞片！騎士鬼切害他肉身衝輪胎　機車「神擦邊」

登山聽到狗狗哀嚎...他急救援誤踩「山豬吊」！還好穿厚底登山鞋

超低調...白天工地打工、騎中古機車　大甲海線大藥頭落網

3歲兒下體「腫脹瘀青」　狠父懶得包尿布竟用線繩綁！下場出爐

店家提供籌碼對賭！頭份麻將競技館變賭場　警出動大巴移送25人

快訊／情人灣踏浪落海女「只有13歲」！　網友第一次約見面就出事

騎士簽「拖地罰單」畫面驚人！到底哪裡違規　中和警一一解答

一天中最容易憂鬱的時刻！從小害怕「黃昏」感覺孤獨、被遺忘

咖啡廳貼告示「流口水也不准餵！」　門口汪臉超苦：怎麼都沒點心

15歲少年為看正妹「福利照」　10天刷光母親「26萬元積蓄」

名導「下海」扮偷窺狂！　少婦被拍大尺度淫照遭逼脫內褲上街

機上載324人！法航疑機械故障折返關西機場　機鼻明顯凹陷

女星暈倒「90度砸下」正臉撞水泥地！血淋淋傷照曝光：撿回一條命

颱風眼變模糊！鄭明典曝「雲系還是很大」　今入夜後要北轉了

嘉義市「動物星球安衛家族」成立！　促進獸醫、美容師交流

愛心助弱不停息　台南做工行善團兵分三路修繕

上山避暑！入住5間太平山絕美民宿　夢幻落地玻璃屋賞宜蘭百萬夜景

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

社會熱門新聞

年收180萬輸35萬　竹科工程師被銀行員戴綠帽

讓行人被叭！新店男怒砍後車駕駛

超商浩克控警！首現身6字回應

即／2天前走進淡水河說…23歲女遺體今尋獲

快訊／颱風天情人灣踏浪落海！男上岸驚恐求救

騎士被抓「18張罰單拖地」簽不完

墾丁騎士凌晨酒駕「撞上梅花鹿」！人鹿雙亡

弘仁會「樂樂」開槍誤傷自己人　找小弟頂罪被識破

莒光甜心夜宿男少校寢室　1關鍵她告贏國防部

快訊／情人灣落海女僅13歲！網友約見面出事了

弟妹和丈夫2度摩鐵激戰！妻見親密照崩潰

快訊／嘉義台82線重大車禍！釀1命危5傷

前立委李慶華通緝！豪宅慘遭拍賣

騎士簽「拖地罰單」畫面驚人！中和警解答

更多熱門

相關新聞

男墜4樓工地慘死「竟沒勞保」市府說話了

男墜4樓工地慘死「竟沒勞保」市府說話了

新北市永和區昨天下午3時許傳出工安意外！一名66歲余姓工程行負責人，在民享街一處民宅實施屋簷工程工作時，不慎從4樓處墜下，倒臥1樓血泊中，重傷命危，經急救後宣告不治，警方將調查事發原因及責任釐清，新北勞工局勞檢處調查後，發現「余男沒有勞保」對此也說話了。

即／李正皓披綠袍空降　民進黨永和區黨部主任怒辭

即／李正皓披綠袍空降　民進黨永和區黨部主任怒辭

尊重民進黨擬徵召李正皓選永和　林德福：我長年很用心經營地方

尊重民進黨擬徵召李正皓選永和　林德福：我長年很用心經營地方

前債清不完！　張綱維捷運宅進入三拍「底價大砍2.2億」

前債清不完！　張綱維捷運宅進入三拍「底價大砍2.2億」

「唐寶寶炸物店」悄換新招牌　負評還在燒！新老闆喊冤

「唐寶寶炸物店」悄換新招牌　負評還在燒！新老闆喊冤

關鍵字：

永和泰國籍賣淫捷克論壇

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃要轉彎了！明起變天估發海警　颱風假機率曝

李坤城海葬當天「林靖恩冷回1句話就消失」！

年收180萬輸35萬　竹科工程師被銀行員戴綠帽

天選之人注意！　醫提醒3件事

「挖呀挖老師」是富二代！　豪華家業曝光

鄭人碩霸氣宣告「我們在一起」！　見小薰披婚紗誇：很美

李坤城兒爆「他們根本沒戀愛」！控林靖恩10年不工作：巨嬰

Lisa演唱會又動怒！「機警1反應」救了成員

懷舊飲料台超商沒賣　南韓霸氣上架

巨幕倒塌「壓住9孩童」　家長瘋狂尖叫

愛愛「摩擦時間曝光」！她曝：女生最喜歡

瑪娃沒「回馬槍」往北轉！專家曝原因　兩股斷開角力添變數

12生肖6、7月恐出大事！屬羊小心破財　化解法一次看

撿到胖黑狗！養3個月神奇變虎斑

許瑋甯半夜突PO文「可以教教我嗎？」

更多

最夯影音

更多
陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！
受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面