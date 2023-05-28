全台唯一「海牛文化節」登場！來芳苑看「牛車採蚵」吃珍珠蚵

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

「2023國際海牛文化節」於今(28)日熱鬧登場！經媽祖6個聖筊選定日期，海牛文化節今天上午在芳苑鄉普天宮前廣場盛大舉辦。芳苑過去以養殖、海產聞名，因為潮間帶環境，民眾利用海牛採蚵作為生計，當地盛產的「珍珠蚵」Q彈有勁，隨著時代變遷，海牛逐漸沒落，縣府於2020年將「芳苑潮間帶牛車採蚵」文化，登錄為彰化縣「傳統知識與實踐」類別的無形文化資產，目前為止共有12隻海牛，希望將無形文化資產綿延下去。

▲彰化「2023國際海牛文化節」於今(28)日熱鬧登場。（圖／唐詠絮翻攝）

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彰化縣政府於今(28)日上午在芳苑鄉普天宮前廣場辦理「2023國際海牛文化節」活動，縣長王惠美表示，這次國際海牛文化節，來到全國面積第2大的媽祖廟普天宮，旁邊還有海空步道，大家可以去看紅樹林，這次有潮間帶牛車生態體驗，讓大家體驗蚵農生活、看看潮間帶的景觀，也規劃海牛無形文化展、海牛FUN藝彩著色寫生比賽、創意舞蹈比賽、親子樂遊闖關趣及產業推廣市集等，芳苑擁有濕地、紅樹林、王功漁港及海空步道等景觀，更有無形文化資產「芳苑潮間帶牛車採蚵」，期許透過活動，讓大家更進一步認識芳苑特有的漁村文化。

王惠美表示，「2023國際海牛文化節」先前得到媽祖6個聖筊擇定活動日期，雖然聽說有颱風，但在媽祖保佑之下活動順利圓滿。俗諺，「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」，其中「番挖」指的就是芳苑，芳苑不只有歷史淵源，過去也非常熱鬧，以養殖、海產聞名，因為潮間帶環境，民眾利用海牛採蚵作為生計，當地生產的「珍珠蚵」也非常特別，平掛式養蚵方式，隨著海水漲退潮，一下曬太陽，一下泡海水，所以珍珠蚵Q彈有勁，口感特別不一樣。然而，隨著時代改變，海牛逐漸沒落，為了保存鄉鎮特色，縣府在2020年將「芳苑潮間帶牛車採蚵」文化，登錄為彰化縣「傳統知識與實踐」類別的無形文化資產，目前為止共有12隻海牛，希望將無形文化資產綿延下去。