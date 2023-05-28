店家提供籌碼對賭！頭份麻將競技館變賭場　警出動大巴移送25人

▲頭份市一間麻將競技館「掛羊頭、賣狗肉」，以休閒為名進行賭博之實，警方27日傍晚查獲23人公然賭博，連同2名業者全部依賭博罪移送地檢署偵辦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份市一間麻將競技館「掛羊頭、賣狗肉」，以休閒為名進行賭博之實，警方監控、蒐證多日後，昨(27日)傍晚前往搜索，當場查獲23名賭客及2名工作人員，全數依賭博罪移送苗栗地檢署偵辦，由於人數眾多，移送時警方還出動警用大巴士載送嫌犯。

頭份警分局表示，今年3月份接獲情資，頭份市一處「麻將館」，以麻將休閒為名進行賭博之實，標準掛羊頭、賣狗肉，警方為避免該處淪為犯罪溫床，戕害社會治安，將其列為「清源專案2.0」之賭博場所密切監控，監控期間發現該麻將館以合法掩護非法暗地從事賭博行為，賭客以店家提供之籌碼1比1對賭輸贏，結束後兌換回現金。

頭份警方向法院聲請搜索票，見時機成熟，於昨(27日)傍晚前往搜索，當場查獲游姓負責人、林姓員工及邱姓賭客等23人，總計25人，查扣抽頭金新臺幣5萬187元、計時消費單77張、賽事積分卡146張、計時電腦主機1台、會員名冊電腦1組、監視器主機1台等多項證物。

經訊問後警方將游姓負責人、林姓員工等2人依營利賭博罪、邱姓賭客等23人依公共場所賭博罪移送苗栗地檢署偵辦。由於嫌犯人數眾多，出動警用大巴士才把嫌犯順利移送。

頭份警分局表示，賭博場所為治安顧慮源頭，危害治安至鉅，警方將持續掃蕩不法行為，針對可能藏污納垢的犯罪處所，運用各式偵查手段及科技執法進行清查，斬斷犯罪根源，以期淨化社會治安。

▲▼頭份市一間麻將競技館「掛羊頭、賣狗肉」，以休閒為名進行賭博之實，警方27日傍晚查獲23人公然賭博，連同2名業者全部依賭博罪移送地檢署偵辦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲警方在頭份市一處麻將競技館查獲23人公然賭博，連同2名業者移送法辦，移送時還出動大型警用巴士載送嫌疑人。（圖／記者蔡文淵翻攝）