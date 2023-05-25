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達5萬次下載！這款App潛伏一年變身「竊聽軟體」

▲潛伏一年App更新後變身竊聽軟體。（圖／welivesecurity）

▲潛伏一年App更新後變身竊聽軟體。（圖／welivesecurity）

記者陳俐穎／綜合報導

Google Play 中的 App又出現問題，根據資安機構 ESET的最新報告指出，有一款軟體會在手機中潛伏一年，之後再推出更新，更新完之後就變成竊聽軟體，用戶的隱私不知不覺就被洩露。

這款惡意軟體為「iRecorder」，主要功能為螢幕錄影，最初於 2021 年 9 月 19日發布於Google Play，一開始十分正常，沒有惡意功能。但是，似乎後來在 2022 年 8 月推出的 1.3.8 版本中加入惡意功能，目前已經在商店中下架。

到 2023 年 3 月，這款 App 的安裝量已超過 50,000 次。如果安裝了沒有任何惡意功能的早期版本 iRecorder（1.3.8 之前）的 Android 用戶，只要更新應用程序，即使沒有授權，也會在不知不覺中將他們的手機或平板暴露給惡意軟體，可以進行進一步的權限批准。

雖然Google Play 商店中已經下架，但是這 App 也可以在替代的和非官方的 Android 市場上找到。iRecorder 開發者還在 Google Play 上提供了其他App，但它們「目前」不包含惡意代碼。

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