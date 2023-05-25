種出環保「蕈菇棺材」只要一週　45天自然分解重啟生命循環

▲荷蘭公司開發出的蕈菇棺材和蕈菇骨灰罈。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

永續發展與環境保護是許多人追求的生活方式，荷蘭一家公司最近就發明出一款「蕈菇」製作的棺材，不僅只需要一周時間就能把棺材「種出來」，且使用後也只需要45天就能被大自然分解。

根據美聯社報導，這種棺材的製作方式是將蕈菇根部的菌絲體和麻類纖維一起放入特殊模具中，7天後就能生長成外觀類似古埃及石棺的單色棺材。相較傳統木製棺材，這種蕈菇棺材顯然更加環保，因為樹木需要數十年的生長期，且埋入土內還需要數年才能完全被分解，但蕈菇棺材只需要一個半月就能自然分解回歸塵土。

生產這種蕈菇棺材的荷蘭Loop Biotech公司表示，隨著氣候意識和對自然的保護成為社會焦點，這種棺材能為那些希望能真正達到生命循環的人提供解決方案。Loop Biotech的美籍投資者哈里斯（Shawn Harris）也說，「世界上不同文化中有不同的葬禮方式，但我相信許多人會希望有不同的作法。」

Loop Biotech的創辦人、現年29歲的亨德里克斯（Bob Hendrikx）表示，他對自然界進行過大量的研究，發現蕈菇就是大自然的資源回收者，因此決定用蕈菇當作棺材材料。

至於偏好火化後樹葬的人，這家公司還提供蕈菇製成的骨灰罈，當罈罐分解後能為樹木提供養分。亨德里克斯表示，未來不再僅僅是死後回歸塵土而已，人們能夠選擇在死後繼續豐富大自然，或者是作為一株新的樹木繼續茁壯生長。

目前，Loop Biotech有能力每月「培養」出500具棺材或骨灰罈，並且銷往歐洲各地。亨德里克斯提到，目前蕈菇棺材在北歐地區較為流行，這或許是因為北歐國家具備更高的環保意識，且由於北歐的自然環境因素，他們對蕈菇在自然界中的作用並不陌生。