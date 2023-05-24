彰化警下班追車闖禍！所長連坐記過拔官　基層大炸鍋：處罰太重

▲南投縣名間鄉員警與民眾發生行車糾紛。（圖／民眾提供，下同。）

記者唐詠絮／彰化報導

朱姓健身教練大鬧超商，中壢警分局員警持警棍還擊遭到記過2次與依傷害罪嫌函送偵辦，緊接著彰化縣田中警分局員警疑因追肇逃釀禍，縣警局火速祭出連坐重罰，邱記一大過、分局長記申誡、所長記過被拔官，案件持續發酵下班時間屬個人行為闖禍記過，「關所長屁事」、「這明顯就是打自家人給外人看就對了」，引發基層砲轟連連。

案發當時，彰化田中分局源泉派出所邱姓警員，21日下班行經名間鄉員集路時， 與64歲張男發生行車糾紛，邱被指控，為了要追肇逃的張男，連續從後追撞5次撞山壁翻覆，邱姓員警反控是張男先擦撞到他的後視鏡，雙方停靠路邊下車，邱便要求「要叫警察來」，張說「不要」，隨即開車離去，張肇事逃逸意圖相當明顯。

邱立即打電話請所同事支援攔查．他也開車追張男，但對方開車忽左、忽右，忽快、忽慢，甚至急煞，雙方追逐近3公里，他才來不及撞到對方的車導致翻車。

彰化縣警局認為邱員行政責任從重核予記一大過並調整服務地區；所長考核監督不周，核予記過一次並調整非主管職務；分局長核予申誡二次處分，另其他人員考核監督責任併案追究。

彰化縣警局連坐重罰引爆基層怒火「這種處分真的對士氣打擊太大」，「警察體系就是這個樣子」，紛紛到臉書社團「靠北police」上砲轟狂酸，「怎麼彰化員警下班開車逼民眾車也能算主管的帳？」、「又不是涉嫌貪污、賭博」、「清潔隊員收垃圾撞車也不曾見隊長被開罰」，「明明就是幾顆老鼠屎，為何要連帶所有人」。

▲▼彰化警被連坐重罰基層怒轟。（圖／翻攝自臉書／靠北police，以下同）

不過，彰化縣警局曾因員警酒駕、喝花酒長官連坐開罰、所長也被拔官，此次也有基層指出，認為邱警個人遇行車糾紛，「車禍肇逃可記下車牌再函送」其實也沒必要追車。

督察長謝錫釗強調，案經召開人事會議決議，邱員涉嫌公共危險等罪案，本局將全力配合南投縣政府警察局依法偵辦。