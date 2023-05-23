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社會 社會焦點 保障人權

闖民宿對正妹臉打手槍！新郎起底是醫生　院方緊急回應了

▲夜闖民宿「裸身打飛機」！女驚醒崩潰：離臉不到5cm　男竟是準新郎。（圖／原PO授權引用）

▲新郎闖民宿對女子大手槍，身分竟是醫師，院方回應了。（圖／原PO授權引用）

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南一名男子投宿民宿，卻在深夜從陽台闖入4名女子的房間，還對著其中一名女子的臉打手槍，嚇得女子立刻報警。經查，該男子竟是一名準新郎，卻在婚禮犯下此案，且還如常完成婚禮，讓網友相當憤怒。而事後準新郎也被起底，他竟是一名醫師，且將到台南某醫院任職，而院方對此也做出回應，「本案正由警方受理偵辦，在其現非本院員工的前提下，本院實無從答起。」

受害女子在Dcard發文指出，她與3名閨蜜小酌後於凌晨3時許入睡，怎料該男卻在清晨5時30分左右闖入房間內，當時其中一人感覺到床劇烈搖晃而驚醒，沒想到就看見男子裸著上身，且早已脫下褲子，在離她臉部不到5公分的地方，進行打手槍的動作。

4名女子驚醒後當場嚇傻，並立刻報警，但男子被逮後，，辯稱自己喝醉什麼都不記得，甚至沒有立即到案做筆錄，而原因是該男為準新郎，當天也照常完成了婚禮。

全案曝光後引發網友熱議，而這名男子事後也被起底，是一名醫師，且即將到台南某醫院任職。對此，院方今也做出回應，「由於本案目前正由警方受理偵辦，在其現非本院員工的前提下，相關評論及提問，本院實無從答起，但請大家見諒！」

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