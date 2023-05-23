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上周1.2萬人腸病毒就醫！易致重症71型、D68型各有1幼童確診

▲▼疾管署防疫醫師張天豪。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師張天豪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒已經進入流行期，疾病管制署今（23）日公布，上周國內因為腸病毒就診人次達1.2萬人，比前一周略升，值得注意的是，疾管署監測容易致重症的腸病毒71型與D68型，又各出現1名幼童確診，所幸都是輕症表現。衛福部食藥署已經核准國內兩家腸病毒71型疫苗，疾管署將於5月30日召開專家會議工作小組進行疫苗有效性、安全性等討論。

疾管署防疫醫師張天豪指出，上週新增1例71型輕症病例，為於北部4歲女童，於5月中出現發燒、食慾差，活動力下降症狀，另新增1例為腸病毒D68型輕症病例，為於中部4歲男童，於4月底出現發燒、呼吸喘症狀，經治療後症狀均改善，並已出院。今(2023)年腸病毒71型輕症病例累計11例、D68型輕症病例累計19例。

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依據疾管署監測資料顯示，目前仍處於腸病毒流行期，上週(今年5月14日至5月20日)國內腸病毒門急診就診計 12,263人次，較前一週(12,089人次)略升1.4%，整體趨勢仍呈上升且高於2017年以來同期，惟近2週增幅略緩，仍須注意。

另實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68型等多種型別腸病毒亦於社區活動，疫情傳播風險持續上升，請提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵。另腸病毒感染併發重症病例累計維持3例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型及伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。

▲▼疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署說明，針對衛生福利部食品藥物管理署近期核准國內2家疫苗製造廠之腸病毒71型疫苗藥品許可證一事，將於今年5月30日邀集2家廠商於衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)兒童及青少年預防接種時程工作小組會議報告相關資訊，並進行討論。

疾管署發言人曾淑慧說明，討論內容包含相關研究結果、臨床試驗、疫苗安全性與有效性評估，被問及是否會討論納入公費接種，曾僅回應，這會在安全、效益性討論之後才會進行相關評估。

疾管署再次提醒，家長及嬰幼兒照顧者，應多加注意嬰幼兒健康狀況，一但發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療。

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