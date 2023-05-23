屏東版超商浩克利剪刺傷店員頭部　殺人未遂聲押獲准

▲彭姓男子被檢方依殺人未遂罪聲押獲准。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東浩克版超商持刀刺傷店員案，恆春警方循線將涉案的彭姓男子逮獲送辦，屏東地檢署檢察官認彭涉殺人未遂等重罪，向法院聲押，今(23)日凌晨獲准。

屏東縣車城鄉某超商於22日清晨發生彭姓男子持利剪 刺傷店員頭部案件，由於北部地區甫發生俗稱超商浩克之攻擊事件，恐生模仿效應且彭姓男子犯案後即逃逸，為避免陸續發生類似案件，屏東地檢署獲報後立即責由蔡榮龍檢察官指揮恆春警分局共組專案小組偵辦，並於昨日中午將彭姓男子逮捕到案 經承辦檢察官訊問後，認涉有殺人未遂等罪嫌重大，且有羈押之原 因及必要，乃向臺灣屏東地方法院聲請羈押，經法院於今日凌晨裁准。

經查，彭男於22日清晨進入車城鄉某超商，取走店內商品未結帳即離去，經店員發現阻止時，彭男竟持剪刀刺向該店員頭部，造成店員頭部左側受傷出血。

恆春警分局循線採證及研判逃逸路徑，通報枋寮警分局協助圍捕，嗣於同日中午在枋寮將其逮捕到案，經承辦檢察官訊問及調查相關證據後， 認彭男涉有殺人未遂等犯罪嫌疑重大，而其無固定住居所且有逃 亡之虞，向法院聲押獲准，使得民眾得以安心，展現屏東檢警維護治安之決心。