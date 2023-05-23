Coldplay演唱會太難搶！他門票當聘禮　新娘爸「錢都不要」秒同意

▲印尼一對新人的結婚禮物竟是Coldplay的演唱會門票，令不少網友驚訝不已。（組圖／Live nation提供、翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

英國知名搖滾天團酷玩（Coldplay）11月將到印尼開唱，但門票卻迅速被搶購一空，令不少歌迷痛心不已；但當地最近有一位Coldplay狂粉竟在婚禮上以演唱會門票代替珠寶送給新娘當聘禮，獨特的創意與搶票的好運在網上引發關注。

綜合印尼媒體報導，印尼網友@rhafafarrel在21日上傳了一段影片，聲稱他的家人因為太喜歡Coldplay，特別搶來了一張Coldplay演唱會的門票當作結婚禮物，替代傳統的金銀珠寶，在婚禮上送給同樣喜歡Coldplay的新娘。

Saudara gua nikah pke maharnya tiket coldplay , nikahnya di support chris martin pic.twitter.com/elNYNWEwzH — rhfndtaaa (@orangdalamkamu) May 21, 2023

從現場影片可見，新娘的父親邊握住新郎的手邊宣讀，「我同意你們的婚姻，願意將我的親生女兒安娜塔西亞（Anestasya Ayu Widyadhana）嫁給你，並接受新郎以21公克貴金屬、一套禱告工具，以及以現金支付的Coldplay門票作為聘禮。」

隨後，新郎回答道，「我接受這樁婚事，願意迎娶安娜塔西亞，並將以現金購買聘禮。」最後，這對夫婦在一張Coldplay演唱會門票的「見證」下，完成了結婚儀式。

這段影片在網上曝光後，瞬間吸引不少網友熱議。有網友驚嘆於新郎高強的搶票功力，也有人稱讚新郎實在太有創意，更有網友開玩笑表示，「兄弟你太強了，為了Coldplay，我願意（結婚）。」