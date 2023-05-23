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NCC再敗訴！　最高行政法院：中視換照附款處分違法

NCC准予中視換照，卻作出附款處分，要求神旺公司持股不得過半，連遭最高行政法院、台北高等行政法院判決敗訴。圖為中視主播哈遠儀、方彥迪。（圖／報系資料照）

▲NCC准予中視換照，卻作出附款處分，要求神旺公司持股不得過半，連遭最高行政法院、台北高等行政法院判決敗訴。圖為中視主播哈遠儀、方彥迪。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

NCC又輸了！國家通訊傳播委員會（NCC）2017年准予中視換照，卻作出附款處分，要求大股東神旺公司持股不得過半，最高行政法院2022年援引憲法及大法官釋憲理由書對於言論自由的保障，認為NCC對中視的附款處分逾越法律授權範圍，廢棄發回台北高等行政法院（簡稱北高行）重新審理，北高行日前審結、判決中視勝訴，認定NCC原處分違法。

2017年NCC准予中視換照，但認為股東神旺公司認購增資的持股逾事業總股數一半，違背無線電視事業股權分散以避免言論集中的精神，遂作成附款處分，命令2019年前改為持股不過半，如未改正完成，將廢止換照，中視認為NCC處分違法，委由劉昌坪等律師提起行政訴訟。

最高行政法院審理本件電視台換照爭訟案，首度引用憲法層次的裁判理由，指出為避免政府假管制之名，行箝制言論之實，政府基於何種管制目的，以何種方式對媒體事業進行管制，須獲得法律授權，明訂要件、型態。

最高行政法院支持中視見解，認為神旺公司持股達59.05%，主要因為中視虧損才會辦理增資，並非因為股東轉讓股權，也不是發起人變動股數，NCC卻在中視換照時，作出附款處分，要求神旺公司持股不得過半，但檢視《廣電法》及其施行細則全文，卻沒有條文授權可以進行這樣的限制，NCC竟然引用30餘年前的規定作為解釋基礎，已逾越法律授權的許可裁量範圍。北高行維持最高行上述見解，判決NCC敗訴。

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