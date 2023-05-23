保時捷莫名停路中！警急破窗救人一看傻眼…開罰18萬

▲保時捷休旅車直接停在路中間。（翻攝畫面）
圖文／鏡週刊
台北市一名30歲林姓男子日前早上獨自駕駛保時捷休旅車，在金山南路、八德路口停等紅燈，但燈號變成綠燈了他卻仍停在路中間，附近疏導交通的警員見狀，上前拍打車窗，發現林男癱坐在駕駛座上沒反應，員警擔心他身體狀況，通報救護車並破窗救援，不料，林男終於清醒後，坦承他凌晨飲酒後駕車上路，事後他拒絕酒測，警方開罰18萬元並當場扣車。
警方表示，林男駕駛的保時捷休旅車，當時停在路口未熄火，後方車輛不斷鳴按喇叭催促，但他都無動於衷，影響該路段車流，現場員警不斷拍打車窗，甚至在打破副駕駛座車窗時，林男也未被吵醒，員警立即通報救護車到場協助。
▲警方拍打車窗但林男都無動於衷，員警持警棍打破副駕駛座車窗救人。（翻攝畫面）
警員破窗想救人時，赫然發現林男車內散發出濃厚酒味，林男臉色蒼白，且面帶酒容，警方搖晃他的肩膀試圖叫醒他，林男最後清醒後，警方將他攙扶至路邊休息，林男才坦承前一晚在東區某KTV飲酒，但他堅持拒絕接受酒測，警方依規定開出18萬元拒測罰單並當場扣車。
▲警方破窗後，林男仍癱坐駕駛座上，車內還散發濃濃酒味。（翻攝畫面）
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
省錢大作戰！超夯優惠等你GO
大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399
1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399
更多鏡週刊報導
與同學言語摩擦 國小生竟聯手3同儕用「黃金葛」下毒
豐原高中傳教師霸凌學生害輕生 教官又爆「下麵給妳吃」言語性騷擾
高大成驗屍見「草皮枯黃」提3貓膩 台中地檢署這樣說
讀者迴響