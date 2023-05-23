保時捷莫名停路中！警急破窗救人一看傻眼…開罰18萬





▲保時捷休旅車直接停在路中間。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

台北市一名30歲林姓男子日前早上獨自駕駛保時捷休旅車，在金山南路、八德路口停等紅燈，但燈號變成綠燈了他卻仍停在路中間，附近疏導交通的警員見狀，上前拍打車窗，發現林男癱坐在駕駛座上沒反應，員警擔心他身體狀況，通報救護車並破窗救援，不料，林男終於清醒後，坦承他凌晨飲酒後駕車上路，事後他拒絕酒測，警方開罰18萬元並當場扣車。

警方表示，林男駕駛的保時捷休旅車，當時停在路口未熄火，後方車輛不斷鳴按喇叭催促，但他都無動於衷，影響該路段車流，現場員警不斷拍打車窗，甚至在打破副駕駛座車窗時，林男也未被吵醒，員警立即通報救護車到場協助。

▲警方拍打車窗但林男都無動於衷，員警持警棍打破副駕駛座車窗救人。（翻攝畫面）

警員破窗想救人時，赫然發現林男車內散發出濃厚酒味，林男臉色蒼白，且面帶酒容，警方搖晃他的肩膀試圖叫醒他，林男最後清醒後，警方將他攙扶至路邊休息，林男才坦承前一晚在東區某KTV飲酒，但他堅持拒絕接受酒測，警方依規定開出18萬元拒測罰單並當場扣車。