生父疑1句話害死5億高中生：誰先結婚就過戶給誰　高大成提3疑點

▲地政士之子夏男被列為5億高中生命案嫌疑人，本週一出庭接受檢察官偵訊。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中市5億高中生命案撲朔迷離，家屬指控，賴姓死者並非男同志，卻在死前2小時與替賴家處理不動產的夏姓地政士之子登記結婚。為何急著結婚？賴母稱，夏男以「賴父曾說，3個兒子誰先結婚，就把房產過戶給誰」為由，騙賴結婚，再將他害死，假裝成跳樓自殺，企圖以配偶身分繼承遺產。

對於兒子墜樓身亡的結果，賴母無法接受，19日在律師陪同下召開記者會，提出種種質疑，並在21日請到資深法醫高大成，前往案發現場勘查，並到殯儀館驗屍，希望替兒子討回公道。

▲資深法醫高大成（圖）懷疑死者遭人下毒，嘔吐物導致陳屍地點的草皮（虛線處）枯黃。

高大成指出，根據夏男說法，死者是從10樓墜落，但從10樓陽台往下看，可發現2樓有一個突出的露台，若真的從10樓墜落，一定會先撞上該露台。高大膽推測，死者可能是在低樓層被人推下，建議檢警應該到低樓層採證，看看是否有死者的血跡、指紋或夏男的指紋、鞋印。

▲資深法醫高大成認為，死者若從10樓墜落，應該會先撞到2樓凸出的露台（箭頭處），研判他是遭人從低樓層推落。

高大成進一步解釋，死者倒臥處緊鄰建築物，若是跳樓自殺，照理說會呈現拋物線，掉落在距離大樓至少3公尺處，不太可能離這麼近。

另外，高大成還發現死者陳屍地點的草皮，呈現異常枯黃現象，研判死者可能藥物中毒，由於死者的胃部有殘留啤酒，高懷疑酒裡可能遭人下毒，死者墜樓之後，因撞擊吐出有毒物質，才導致其頭部附近的草皮枯黃。

▲夏男供稱，賴男趁他洗澡時，從10樓陽台一躍而下。圖為同棟其他樓層陽台。

高大成舉2011年「南投葡萄催芽劑中毒案」為例，當時凶手使用罕見的催芽劑毒殺4人，因催芽劑非普遍認知的毒物，檢警第一時間並未發現，直到凶手認罪自白，真相才曝光，他呼籲檢警仔細比對，千萬不可輕忽。

結束現場勘查後，高大成轉往殯儀館驗屍，發現死者只有右手肘骨折，由於手肘斷裂處有出血，研判是生前骨折。另外，死者雙眼沒有凸出、腹部也無瘀青，代表顱內、腹部都沒出血，胸腔、脊椎、腳部也沒骨折，單純手部骨折不可能致命，真正死因為何？是破案關鍵。不過，這與實際負責解剖的法醫認知不同，真相有待後續釐清。

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