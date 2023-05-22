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5億高中生墜亡！擁北屯30房產　專家爆：都是熱門點每坪上看百萬

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／記者游瓊華翻攝、律師提供）

▲台中一名高三男「擁上億房產」卻在登記結婚後2小時離奇墜樓亡。（合成圖／記者游瓊華翻攝、律師提供）

記者隋昊志／綜合報導

台中一名獲贈5億房地產的賴姓高中生，在與一名26歲夏姓男子登記結婚後2小時，因不明原因離奇墜樓身亡，讓家屬無法接受，指控夏男謀財害命，相關案情疑點仍待檢方進一步調查釐清。對於賴家所持有的房產，財經專家黃世聰分析，地段主要坐落在北屯區，過去是大片農田，但後來因都市化都成了重劃區，價值也在一夕之間翻倍，獲利相當驚人，而且未來還有看漲的趨勢。

▲▼5億高中生家庭關係相當複雜。（圖／記者陳詩璧製表）

▲5億高中生家庭關係相當複雜。（圖／記者陳詩璧製表）

財經專家黃世聰在節目《關鍵時刻》黃世聰指出，賴家所持有的土地大多在北屯，過去早期都是整片的農田，都沒有開發過，只要農地變成重劃區，獲利都相當驚人，賴家過去是碾米的，但因為經歷農地變成重劃區的過程，也就是為何會突然之間就變得這麼有錢，賴家有可能因為是農家出身，長期依賴地政士幫忙處理事情，或許也因為坐擁這麼多財產，讓他人引起盜心。

▲▼台中身家5億男高中生墜樓案，高大成重返現場，發現陳屍地草已枯萎。（圖／記者許權毅攝）

▲台中身家5億男高中生墜樓案，法醫高大成重返現場，發現陳屍地草已枯萎。（圖／記者許權毅攝）

過去不少人認為台中最有錢的區域是在西屯7期重劃區，但黃世聰表示，其實相比7期，現在的被稱為14期的北屯區，已經是房市最熱的地方，交易量爆打7期，且已經出現單坪百萬的行情，因為土地資產價值驚人，未來可能還會漲得更高。

黃世聰分析，北屯有別墅豪宅區，未來看漲的原因是附近有洲際棒球場，未來還有台中巨蛋、漢神百貨、美式賣場、水湳智慧城、中央公園、雙語學校等重大建設，還有捷運綠線通過，等於是全台中未來最看好的區域。

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