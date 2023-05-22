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急徵才！搶救公車司機荒　桃園6／1起助加薪萬元

▲搶救公車司機荒，桃園6/1起助加薪萬元

搶救公車司機荒，桃園6月起助加薪萬元。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局長張新福22日表示，過去疫情重挫公車運量，駕駛員紛紛離職，如今疫情已過，運量逐漸恢復但駕駛員卻持續離職，駕駛員不足已是全國性問題。目前桃園公車駕駛尚不足約260名，約占總量25%，在駕駛人力不足情形下，公車班次即使降載營運，也時常誤點脫班、漏班，甚至連學校學生專車都可能停駛！

經檢討桃園市駕駛薪資與鄰近的雙北仍有相當差距，也比不上物流業外送業的所得。為挽回駕駛，薪資加碼拉近與雙北的水準是最實在的方法，才能讓桃園公車營運早日恢復正常，也才能應付7/1基北北桃1200月票帶來的大量乘客。

張新福進一步表示，除了薪資加碼以外，公路總局也推出「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，新竹區監理所訂於5月27日（星期六）於國泰駕訓班（桃園市桃園區國際路二段70號）辦理大客車擴大徵才活動，現場提供超過100個職缺，歡迎各地求職者至現場洽詢。

▲搶救公車司機荒，桃園6/1起助加薪萬元

另外交通局也蒐集了其他與求職者生活有關的福利政策，例如內政部的租金補貼、就業服務處的青年跨域就業津貼、原民局針對原住民族提出的考取大客車駕照補助等，可一併於徵才時向求職者說明，希望也可以吸引來自異地、原鄉地區甚至二度就業的求職者。

除了提供薪資補貼政策外，也鼓勵各市區客運業者提出獎勵方案吸引求職者，另外市府針對影響市區客運業營運的合理成本及運價也刻正重新檢討，預計於近期送市區客運審議委員會定案，通過後可望藉由合理的市區客運補貼制度，改善市區客運業營運狀況，進而提供給駕駛人更好的就業服務環境，對於市區客運服務品質也會有正面的改善。

112年市區公車駕駛薪資補貼計畫：每位登記於桃園市客運駕駛員：1. 每月8,000元薪資補貼（112年6月1日起）2. 客運業者於每月所收價差補貼款提撥予所屬駕駛2,000元薪資補助。【桃園市原住民族取得大貨車以上職業駕駛執照獎勵要點】(桃園市政府原民局提供)提供取得大客車職業駕駛執照時已設籍本市四個月以上之原住民5,000元一次性獎勵金。

【公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案】(交通部公路總局提供)
符合資格的駕駛員經成功錄取連續僱用滿3個月，即可享有3種補助津貼，最高可補助13萬7,273元。
1. 駕駛訓練費用補助：
(1) 小客車升大客車最高1萬4,500元
(2) 大貨車升大客車最高1萬3,500元
(3) 乙類營業大客車駕駛人專業訓練最高2萬7,365元
(4) 甲類營業大客車駕駛人專業訓練最高5萬923元
2. 訓練期間生活津貼：每日850元，最高領取4萬7,600元
3. 穩定就業獎勵金：任職滿3個月補助穩定就業獎勵金1萬5,000元，每再滿1個月，補助5,000元，每人補助穩定就業獎勵金最高6萬元。

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