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社會 社會焦點 保障人權

20登山客遊阿里山眠月線！遇大雨崩塌處變水瀑　無法通行崩潰求援

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

嘉義20名登山客19日前往阿里山眠月線，但回程途中因大雨，眠月線崩塌處因而形成水瀑，導致無法通行，於是報警求助。警消人員獲報後立刻出動救援，並協助登山客返回安全處所，後經搜救人員檢傷確認登山客身體狀況均無虞後，登山客便自行返家，結束這場驚魂。

▲▼ 20登山客遊阿里山眠月線！遇大雨崩塌處變水瀑　無法通行崩潰求援 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿里山眠月線崩塌處遇大雨變水瀑，遊客無法通行崩潰報警求援 。（圖／記者翁伊森翻攝）

眠月線昨(19)日傳出有20名登山遊客因大雨受困，該批登山客於上午9時進入眠月線，於回程途中，因大雨導致眠月線崩塌處形成水瀑，大水直落又體力已達極限而無法通過，随即報案請求協助。

▲▼ 20登山客遊阿里山眠月線！遇大雨崩塌處變水瀑　無法通行崩潰求援 。（圖／記者翁伊森翻攝）

阿里山派出所得知後，立即配合阿里山消防分隊、阿里山林鐵文資處監工區等單位前往救援，搜救隊伍抵達該崩塌處後，先行通過崩塌處接觸受困登山客，並安撫其不安情緒，待登山客身體及精神狀況穩定後，提供頭盔給登山客配戴，防止遭崩塌處上方掉下之落石擊中，並引導登山客通過崩塌處的水瀑。

直到登山客身體及精神狀況穩定後，随即由林鐵文資處阿里山監工區人員駕駛鐵道簡易板車，載送這20名登山客返回安全處所，並提供玉米濃湯熱食給他們暖身，後經搜救人員檢視身體狀況，確認均無虞後，他們便自行開車返家。

▲▼ 20登山客遊阿里山眠月線！遇大雨崩塌處變水瀑　無法通行崩潰求援 。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方表示，阿里山有許多風景優美的登山步道，於夏季前後會有午後雷震雨的情形，呼籲登山遊客欲登山前先行查看天氣預報，若天侯狀況不佳，建議變更行程或選擇較安全的路線，以免發生危險。

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