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大陸 大陸焦點 特派現場

吳亦凡「臉浮腫」近況曝光　傳2人獄中照顧生活！寫新詞明年發布

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網友PO文描述吳亦凡獄中狀況。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

加拿大籍藝人吳亦凡2021年被大陸網紅都美竹指控「酒桌選妃」、「性侵未成年」，一審被判13年有期徒刑附加驅逐出境，目前仍還在審理中。近日則有一名網友在微博發文爆料吳亦凡在獄中的情況，引起熱議。

該名網友指出，他因為酒後開車撞人入獄，在朝陽看守所遇到吳亦凡，一個樓層內有12個房間叫做「1統」，吳亦凡屬於6統，「他在裡面過得挺好的，有兩個人照顧他的生活起居，他臉浮腫但是身子看起來很瘦」，並提到他喊了吳亦凡的名字，對方也給他打了招呼。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友討論。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

有人提問，「有和他說更多話交流一下嗎，他心理精神狀態看起來還不錯嗎」，原PO回應，「不允許交流的，我喊他一聲就被管教批評了」，另有人問，「請問他有堅持他的嘻哈事業嗎？在看守所不是更加富有靈感了」，原PO則說，「這個我要說！他給我朋友寫了一首詞，明年我朋友出來，就可以問世了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲網友討論。（圖／翻攝自微博）

還有網友指出，他朋友去年就在朝陽看守所拘留，和吳亦凡待在同一個監室，吳亦凡因為刑期較久，在裡面是「二班」，就是像班長之類的小管理，負責帶其他犯人。

▼吳亦凡入獄，都美竹（右）半隻腳踏進演藝圈。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳亦凡駁選妃「若有會自己進監獄」！被警方打臉了。（圖／翻攝自微博／Mr_凡先生、都美竹）

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