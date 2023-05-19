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【廣編】台中大遠百六日假期「嗨FUN對策」　一起FUN假趣

台中大遠百 六日假期「嗨FUN對策」一起FUN假趣（圖／台中大遠百提供）

【廣編特輯】

圖、文／台中大遠百提供

炎炎夏日即將來臨，從事戶外運動的人增加，運動風格已成為新一代潮流穿搭，台中大遠百活力樂一夏即日起至5月25日嗨FUN登場，PUMA 訓練風衣外套推薦價2,080元，搭配訓練短風褲推薦價1,380元，整體時尚俐落；中部獨家VERVE品牌，拉格蘭訓練短袖/機能訓練長褲V2 推薦價720元/1,280元，經典修身版型，服飾上也能有層次感的搭配。

此外，10樓特賣會場5月22日起舉辦「戶外旅遊展」，攜手男女童裝、居家生活品牌，精選夏天必備休閒服飾及戶外用品，針對服飾部門祭出APP會員獨家優惠，百貨服飾消費滿5,000送200元、使用HAPPY GO PAY加碼再送100元；針對遠東商銀信用卡推出獨享加碼贈，百貨服飾當日單筆分期消費滿5,000送200元、滿12,000送500元；國際精品單筆滿分期消費10萬限量送1,600元，趁換季趕快衝一波，初夏潮流穿搭鎖定台中大遠百。

台中大遠百除了推出遠百會員獨家促銷優惠，週週假日都有不同超吸睛活動，準備嗨FUN全場，動態親子活動「跳吧!CLUB」一起放膽玩彈跳床，文藝手做活動「永生花藝體驗營」，5月23日至6月5日為期15天「遠百鐵道模型展」，集結了北中南經典車站概念，展區有四大秘境主題及超擬真火車模型，帶領你一起走入模型世界。
 

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