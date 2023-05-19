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社會 社會焦點 保障人權

康建4死槍案李鴻淵一審判死！家屬盼速決：不執行只是騙人的謊言

▲李鴻淵被押送南投縣刑警大隊偵訊。（圖／記者高堂堯攝）

▲李鴻淵犯下康建槍擊案奪走4條人命，一審獲判死刑。（資料照／記者高堂堯攝）

文／中央社

草屯鎮康建生技去年槍擊案釀4死、1重傷，犯嫌李鴻淵昨天被判死刑。對此，生還者賴敏男的兒子首度受訪表示，家屬每天都是折磨，希望速審、速決，死刑若不執行只是騙人謊言。

康建生技公司民國111年7月14日發生槍擊案，李鴻淵行刑式轟頭造成負責人賴敏男重傷，賴的70歲弟弟及40歲女兒賴彥妤、60歲劉姓男課長、45歲張姓女員工死亡，全案111年8月30日依殺人等罪起訴，南投地方法院昨天一審判李鴻淵死刑，褫奪公權終身。全案將上訴。

槍擊案導致公司靈魂人物賴敏男重傷，賴敏男有意將公司交給小女兒賴彥妤掌管，不料接班人也遭槍殺，賴敏男出院後由原住國外的兒子接去北部照顧，由於頭部受槍傷等同較嚴重腦震盪合併腦出血，目前賴敏男有嚴重認知及口語障礙，他的兒子今天表示，父親是80多歲老人，腦部受傷無法恢復，已經是傷殘、殘障狀態。

賴敏男的兒子首度接受媒體電話聯訪表示，雖然李鴻淵被判死刑，但死刑若不執行，也只是騙人謊言、敷衍百姓，且李鴻淵曾說「政府會幫我申訴」；廢死目的是擔心有人被誣陷，但此案罪證確鑿，李鴻淵也承認犯行，用這麼多武器殺害老弱婦孺「有什麼好再審」。

他表示，這種做法就是污辱死者、努力辦案的警察、增加被害人家屬痛苦，家屬每天都是折磨，「我現在還是很想哭」，有這麼多證據「還審理什麼」，李鴻淵有什麼冤屈，希望司法「速審速決」，若定讞後不執行，可說浪費納稅人的錢，家屬身心也繼續受很大傷害。

賴敏男兒子指出，父親雖然腦部受重傷，但仍活在恐懼中，每天都是折磨，「父親有時候想起，還是很害怕」，他們有家歸不得、很害怕，擔心又被殺害，「我家已經沒有人了，只剩我，全部死光了」；他最後強調，（死刑）不執行就是鼓勵這種人繼續殺人。

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