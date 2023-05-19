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全聯X宜蘭傳藝應援考生！6款文昌靈籤藏「買1送1」還抽煙波花住宿

▲▼全聯與宜蘭傳藝園區攜手推出「考季大作戰」活動為考生應援！（圖／全聯提供）

▲全聯與宜蘭傳藝園區攜手「考季大作戰」活動為考生應援，消費送6款靈籤還有折價券、抽住宿券。（圖／全聯提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

國中教育會考、大學入學分科測驗、特考、高考等年度盛事陸續登場，全聯與宜蘭傳藝園區攜手推出「考季大作戰」活動為考生應援！即日起至7月6日在全聯門市消費，就有機會獲得「國立傳藝文昌祠趣味優惠靈籤」，6款靈籤還藏有買1送1優惠券，更可抽「煙波花時間宜蘭傳藝」住宿兌換券、墊腳石2千元商品券等。

▲▼全聯與宜蘭傳藝園區攜手推出「考季大作戰」活動為考生應援！（圖／全聯提供）

▲全聯X宜蘭傳藝攜手「考季大作戰」。

全聯門市特別設計6款結合傳藝文昌祠祈福圖像的「趣味優惠靈籤」，搭配雙重好康，第一重於店內完成指定商品消費，即有機會隨機獲得，由門市所列印「趣味優惠靈籤」優惠單據，有「大吉、上吉、上上」籤等，籤詩中還有6種購物優惠，分別有知名品牌折價券、買1送1等優惠。

▲▼全聯與宜蘭傳藝園區攜手推出「考季大作戰」活動為考生應援！（圖／全聯提供）

▲門市列印「趣味優惠靈籤」，有「大吉、上吉、上上」籤等6種購物優惠。

第二重特別加碼推出即日起至7月6日，購買常溫、冷藏、沖泡飲品、速食粥麵、冷凍冷藏、保健休閒食品、除防蟲劑等指定商品單筆滿400元，即可登錄抽「煙波花時間宜蘭傳藝家庭房兌換券」、「墊腳石2千元商品券」等獎項，讓家有應試生的民眾能在考前好好補足精氣神，考後一起暢遊宜蘭傳藝園區出遊同樂。

▲▼全聯與宜蘭傳藝園區攜手推出「考季大作戰」活動為考生應援！（圖／全聯提供）

▲每逢考季前，都會有許多民眾前往傳藝文昌祠參拜。

另外，傳藝文昌祠是園區重要的信仰中心，正殿供奉的主神為文昌帝君、五聖文昌，每逢考季前會有許多民眾前來參拜，祈求文昌帝君的庇蔭順利應考，現在擲筊就有機會祈得限量「讀書考試符」。

▲▼全聯與宜蘭傳藝園區攜手推出「考季大作戰」活動為考生應援！（圖／全聯提供）

▲傳藝文昌祠「向文昌帝君借筆」，擲筊就有機會祈得限量「讀書考試符」。

宜蘭傳藝建議，民眾及考生可準備象徵勤學、聰明、精算、包中的芹、蔥、蒜、粽子等象徵性供品祭拜，還能拜「水」祈願文思泉湧、頭清目明；考生也可於文昌祠內預約「開智慧．點心燈」，執禮人員將引長明燈火點燃心燈，引導參拜考生及民眾，透過焚香、誦讀疏文、平安袋福氣水過爐等儀式，給考生滿滿祝福。

▲▼全聯與宜蘭傳藝園區攜手推出「考季大作戰」活動為考生應援！（圖／全聯提供）

▲▼考生也可於文昌祠內預約「開智慧．點心燈」。

▲▼全聯與宜蘭傳藝園區攜手推出「考季大作戰」活動為考生應援！（圖／全聯提供）

宜蘭傳藝園區店家也有販售蔥明餅、狀元餅、肉粽、祈福手鍊、文昌祠魁星高皂等祈福好物，其中新入駐的羊毛氈品牌，也推出可愛又實用的拜拜組，包含竹筍（考試順利）、蘿蔔（好彩頭）、橘子（大吉大利）、壽桃（長壽健康）等造型，希望將台灣傳統代表供品蔬果，藉由手工羊毛氈將這些溫暖心意永續傳遞，隨時把福氣好運帶在身邊。

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