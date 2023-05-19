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大陸 大陸焦點 特派現場

2閨蜜「狂騙上海妹」8年超過437萬　連祖父母也不放過

大陸上海一名女子在今年3月26日報警，自稱在長達8年的時間裡被兩個好閨密詐騙了人民幣100多萬元。（圖／翻攝搜狐）

▲大陸上海一名女子在今年3月26日報警，自稱在長達8年的時間裡被兩個好閨密詐騙了人民幣100多萬元。（圖／翻攝搜狐）

圖、文／CTWANT

大陸上海一名女子在今年3月26日報警，自稱在長達8年的時間裡被兩個好閨密詐騙了100多萬元（人民幣，下同），甚至還因此讓父母和祖父母跟著背債，警方經調查後，已經依法將2名涉嫌詐騙的女子逮捕。

綜合陸媒報導，今年3月26日，上海浦東公安分局六灶派出所接到了一名年輕女子欣欣（化名）報警，自稱在長達8年的時間裡被兩個好閨密詐騙了100多萬元；據悉，欣欣和小李、小吳是大學同學，畢業後一起合租，某天李突然接到一通電話，說欣欣的信用卡涉嫌詐騙，隨後編造表示有個領導可以讓她花錢消災，但欣欣表示自己拿不出這麼多錢，小李和小吳便「仗義」表示可以幫忙墊付，她只要分期還款就行。

欣欣為了還錢，在小李的指導下辦理了多張信用卡用於套現，導致債務滾雪球般增長，最後欣欣只能向父母攤牌，欣欣的母親還為此找身邊的親戚朋友多次借錢，總計80多萬元。

後來小李、小吳還在2019年編造「神婆」角色逼欣欣還錢，且在小李的操控下，欣欣每個月的工資、房租收入，父母和祖父母的退休金，總計23000元，都會按月進到小李賬上。目前兩名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被檢察機關依法批准逮捕。

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