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台大醫示警：第4波新冠厲害！感染科醫也中鏢　流感夾擊嚴重度增30%

▲醫院,門診,掛號,領藥,輪椅,排隊領藥,老年,生病,病房,走廊,健保,醫療,終生照護（圖／姜國輝記者攝）

▲近期新冠疫情上升，流感疫情也還在流行中，圖為醫院候診資料照。（圖／姜國輝記者攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情和流感夾擊！疾病管制署16日宣布Omicron已經正式進入第四波疫情，流感疫情到現在還在升溫階段。感染科權威、台大醫師黃立民表示，近期周遭的人陸續得病，連自家醫院的感染科醫師都感染，新冠現在已經是嚴重流行，另一點令人憂心的是免疫負債造成流感延遲，這兩種病同時在社區流行，若「雙重感染」疾病嚴重度恐怕增30%。

▲口罩禁令再鬆綁，直擊首日捷運通勤狀況，大多數人仍口罩戴緊緊。（圖／記者戴若涵攝，下同）

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▲4月17日起口罩大鬆綁，北捷通勤仍可看到民眾戴口罩，資料照。（圖／記者戴若涵攝）

根據疾病管制署的監測，4月底以來新冠疫情持續呈現上升趨勢，特別是上周（5/10-5/16）併發症通報每日平均新增154例，比起前一周上升33%，5月起本土併發症累計2,022例；另在變異株監測方面，高傳染力Omicron亞型變異株XBB已成本土主流病毒株。疾管署副署長羅一鈞表示，目前各項指標都顯示疫情在上升，Omicron已經正式進入第四波疫情，且預期到6月底都處於上升階段。

「其實現在已經是滿厲害的流行」台灣感染症醫學會名譽理事長、台大醫院小兒感染科醫師黃立民受訪表示，新冠降級、口罩鬆綁以後很多人就覺得應該已經沒事，但其實近期周遭的人一個一個得病，連自家醫院裡面感染科醫師也好幾個感染，意味現在病例已經相當多，只是沒有數字給你看，重症可能也沒有抓到。

黃立民指出，新冠肺炎短期不可能離開我們，只要有新的變異株出現，流行就會持續，而且國內的防疫措施已經鬆綁，短期內收回來很困難，全世界基本上也不可能再收緊措施，現在只有兩個辦法，一是自我遵循嚴格防疫措施，戴口罩、勤洗手，另外一個就是打疫苗。

▲▼疾管署呼籲儘早接種次世代疫苗。（圖／疾管署提供）

▲疾管署提醒口罩建議。（圖／疾管署提供）

有些人認為現在Omicron感染比較不嚴重，或者確診過、打過疫苗，就比較不在意，不過黃立民提醒，Omicron本身也一直在變動，毒性沒有特別弱到哪裡去，當距離先前確診、打疫苗時間一久，獲得的免疫力在體內越來越弱時，感染Omicron還是會有一定的嚴重度，且如果又出現一個比較強的變異株，這仍然是一個威脅，要有這樣的認知。

黃立民分析，新冠疫情還會往上走一段時間是可以預期的，另外一大威脅則是流感還在流行中，兩者同時感染的可能性也存在，且疾病嚴重程度會增加20%~30%，但是現在大家驗新冠的意願低，是否雙重感染也不會很早知道，沒有及早給予藥物或者收住院治療，又屬於比較高危險狀況，令人憂心。

今年流感之所以延遲，黃立民直言「就是免疫負債要還了」，現在監測還發現流感病毒從H3N2轉換為H1N1，代表這病毒還沒流行完。

黃立民也提到，其實現在大醫院醫療量能已經開始有一點緊，有些病人不容易住進來，專責病房開與不開也是一個尷尬期，各醫院策略不太一樣，都還在適應當中。

國內防疫解封，從3月20日起輕症免隔離，僅通報併發症（中重症），4月17日起口罩大鬆綁，取消公共運輸口罩令，5月1日則正式防疫降階，新冠從第五類法定傳染病改為第四類，中央流行疫情指揮中心解編。

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▲新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

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