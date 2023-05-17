柯文哲向天下徵副手　民眾黨：理念相同可合作「郭台銘是不錯人才」

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲17日獲黨內中央委員會通過提名，確定代表民眾黨角逐2024總統大選，並由秘書長周台竹會後轉述消息。針對副手人選是否已經確定？周台竹表示，副手人選正在「向天下徵才」，而鴻海集團創辦人郭台銘是一個非常不錯的人才，不只是郭台銘，只要優秀人才理念相同，都可以合作。

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

民眾黨17日中午進行中央委員會會議，會後由周台竹出面轉述。周台竹表示，歡迎大家一同見證歷史一刻，非常開心向大家宣佈，民眾黨選決會15日通過提名，並於17日中央委員決議通過，由柯文哲代表民眾黨參加2024總統大選，並將此消息同步公告於民眾黨網頁。

▲民眾黨祕書長周台竹17日召開記者會轉述民眾黨選決會會後決議，將推選柯文哲代表民眾黨角逐2024年總統大選。（圖／記者湯興漢攝，下同）

針對民眾黨後續的選戰策略，以及和其他政黨合作的可能性？周台竹指出，柯文哲曾說過，民眾黨會跟任何一個政黨、個人合作，但先決條件是「理念要相同」；至於選戰策略部分，民眾黨僅是成立3年的小黨，資源並沒有那麼豐富，會用創意方式來行銷民眾黨理念，讓百姓了解民眾黨確實可以營造美好台灣。

周台竹提及，選戰後期時個人魅力相當重要，這點對柯文哲抱有信心，尤其是總統候選人之間的辯論，柯文哲擁有相當大的優勢。

至於「理念相同」是否包括郭台銘，以及黨內副手人選是否已確定？周台竹說，副手人選部分，「我們現在正在向天下徵才。」而關於郭台銘個人，「郭本人是一個非常不錯的人才，我想柯文哲也說過，不只是對郭台銘，優秀人士只要理念相同，我們都可以合作」。

另外，關於郭台銘稍早發文支持新北市長侯友宜，引發網友直言要「轉投柯文哲」，黨內有無分析柯、郭支持度重疊多少？周台竹直言「沒做過」，但只知如果國民黨不選，單獨拿柯文哲跟民進黨主席賴清德做比較的話，「兩人勝負在誤差範圍內」，不過認為只要是意識形態別太重的中間選民，民眾黨都有辦法吸引過來。