A肝莓疑似個案+1！南市女吃好市多藍莓全身倦怠「一度驗出弱陽性」

▲食藥署公布受Ａ肝病毒污染藍莓包裝。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

好市多A肝莓引起消費者恐慌，疾病管制署每日公布疑似個案調查結果，今（17）日新增1例通報，經過複驗已經排除感染。個案是一名台南市50多歲女性，3月份購買好市多柯克蘭冷凍藍莓，食用後全身倦怠、肚子不舒服等症狀，5/13自行至醫事檢驗所檢驗A肝IgM抗體弱陽性，檢驗所予以通報急性A肝，經衛生局安排就醫複驗，昨日複驗結果為陰性，排除急性A肝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼莓果A肝疑似個案通報統計。（圖／疾管署提供）

美式賣場「好市多（COSTCO）」冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，目前已停賣、下架所有冷凍莓果商品，食藥署今日公布新增一款冷凍草莓也驗出A肝陽性。

疾管署指出，急性病毒性A型肝炎主要是經由糞口途徑傳播，其傳染途徑包含攝入受污染的食物或水以及人與人接觸傳染等，提醒曾食用好市多冷凍莓果的民眾，從最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」。

疾管署針對通報急性A肝且於發病前60天內曾食用好市多冷凍A肝莓果個案列疑似個案追蹤，今日新增1起個案，疾管署副署長羅一鈞表示，經衛生局安排複驗，複驗結果為陰性，已排除急性A肝。

個案是台南市50多歲女性，3月底曾購買好市多柯克蘭冷凍藍莓並於4月初食用，曾有全身倦怠、肚子不舒服等症狀，5/13自行至醫事檢驗所檢驗A肝IgM抗體弱陽性，檢驗所予以通報急性A肝，經衛生局安排就醫複驗，昨日複驗結果為陰性，排除急性A肝。

統計從4月28日起共接獲7例疑似個案通報，分別為台北市2例、新北市1例、台南市1例、高雄市3例，經檢驗均為陰性，將持續監測至6月底。