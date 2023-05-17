　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

A肝莓疑似個案+1！南市女吃好市多藍莓全身倦怠「一度驗出弱陽性」

▲食藥署公布受Ａ肝病毒污染藍莓包裝。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布受Ａ肝病毒污染藍莓包裝。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

好市多A肝莓引起消費者恐慌，疾病管制署每日公布疑似個案調查結果，今（17）日新增1例通報，經過複驗已經排除感染。個案是一名台南市50多歲女性，3月份購買好市多柯克蘭冷凍藍莓，食用後全身倦怠、肚子不舒服等症狀，5/13自行至醫事檢驗所檢驗A肝IgM抗體弱陽性，檢驗所予以通報急性A肝，經衛生局安排就醫複驗，昨日複驗結果為陰性，排除急性A肝。

▲▼莓果A肝疑似個案通報統計。（圖／疾管署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼莓果A肝疑似個案通報統計。（圖／疾管署提供）

美式賣場「好市多（COSTCO）」冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，目前已停賣、下架所有冷凍莓果商品，食藥署今日公布新增一款冷凍草莓也驗出A肝陽性。

疾管署指出，急性病毒性A型肝炎主要是經由糞口途徑傳播，其傳染途徑包含攝入受污染的食物或水以及人與人接觸傳染等，提醒曾食用好市多冷凍莓果的民眾，從最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」。

疾管署針對通報急性A肝且於發病前60天內曾食用好市多冷凍A肝莓果個案列疑似個案追蹤，今日新增1起個案，疾管署副署長羅一鈞表示，經衛生局安排複驗，複驗結果為陰性，已排除急性A肝。

個案是台南市50多歲女性，3月底曾購買好市多柯克蘭冷凍藍莓並於4月初食用，曾有全身倦怠、肚子不舒服等症狀，5/13自行至醫事檢驗所檢驗A肝IgM抗體弱陽性，檢驗所予以通報急性A肝，經衛生局安排就醫複驗，昨日複驗結果為陰性，排除急性A肝。

統計從4月28日起共接獲7例疑似個案通報，分別為台北市2例、新北市1例、台南市1例、高雄市3例，經檢驗均為陰性，將持續監測至6月底。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／郭台銘臉書發聲了！
19歲短裙妹遭三寶擊落！　她滾3圈痛苦趴地
才抓IU手「又偷戳丁海寅」！　台網紅前科影片被挖
超胸女穿美美進超商！　得知真相崩潰大哭
快訊／雙載機車撞樹！　17歲少年卡樹幹慘死
獨／陸客用「這招」偷跑來台！　天數不同價碼曝光
公審女客！咖啡廳老闆「真面目曝光」　臉書被灌爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

柏林愛樂12把大提琴登場 輪椅族免費欣賞

地瓜葉不是「地瓜的葉子」！身世曝光　醫揭「平民蔬菜王」4好處

世衛大會仍未收到邀請函！薛瑞元：如期出發赴日內瓦

公審客人！咖啡廳老闆「真面目曝光」臉書被灌爆　急改受害者名字

公車只剩正妹「旁邊有空位」　乘客1原因不敢坐！過來人秒點頭

「木工名校」公東高工被列專輔學校　教長：3個月內提補救措施

快訊／好市多又檢出A肝苺！　高雄306人買過...快看簡訊

陳明通學倫案還在審「遭控想光榮退休」　台大：依程序處理中

A肝莓疑似個案+1！南市女吃好市多藍莓全身倦怠「一度驗出弱陽性」

她買蛤蜊回家見「偷渡客」潛入！　婆媽一看驚：賺到了

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

台南公車「超兇鬼切」　擦撞遊覽車致駕駛送醫

崩潰了！1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬：只能報廢

郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」　30年好交情...他感嘆：都長大了！

義肢男沒鑰匙酒後睡家門　「人腿分離」路人嚇壞報警

柏林愛樂12把大提琴登場 輪椅族免費欣賞

地瓜葉不是「地瓜的葉子」！身世曝光　醫揭「平民蔬菜王」4好處

世衛大會仍未收到邀請函！薛瑞元：如期出發赴日內瓦

公審客人！咖啡廳老闆「真面目曝光」臉書被灌爆　急改受害者名字

公車只剩正妹「旁邊有空位」　乘客1原因不敢坐！過來人秒點頭

「木工名校」公東高工被列專輔學校　教長：3個月內提補救措施

快訊／好市多又檢出A肝苺！　高雄306人買過...快看簡訊

陳明通學倫案還在審「遭控想光榮退休」　台大：依程序處理中

A肝莓疑似個案+1！南市女吃好市多藍莓全身倦怠「一度驗出弱陽性」

她買蛤蜊回家見「偷渡客」潛入！　婆媽一看驚：賺到了

宋慧喬、韓韶禧驚傳不出演《自白的代價》！　公司回應：難以確認

去洗衣店順便買刮刮樂　她買2張竟「連中頭獎」！爽抱回4600萬

台東縣幼兒莫德納雙價BA.4／5疫苗　今起提供接種

帶來酷表演！持修宣布參加樂天桃猿動紫趴

傳台新金曾開價合併、換股比0.584：1　新光金：依法辦理

郭台銘：信守承諾　支持侯市長下架無能政府

花蓮天文旅遊系列「染一片天空」接棒　賞星找尋柿染靈感

快訊／Coldplay宣布加場！11月高雄連唱兩晚　最後搶票時間公開

快訊／屏東海生館連2天遭恐嚇！昨嗆引爆4炸彈　今要隨機砍遊客

G7廣島峰會討論核裁軍　首日成果擬明載「強化核不擴散體制」

生活熱門新聞

明變天！　「全台下最大」時間曝

「麻辣鍋界香奈兒」月底熄燈：再次真心感謝

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布「正式進入第四波疫情」

女童站斑馬線遭45車無視！等52秒過不了馬路

她怨「直接打LINE電話沒禮貌」！網共鳴

全台雷雨！　明變天影響最劇地區曝

病患兒喊2次「油飯」打斷醫師　護理師笑翻

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

周休三日「哪家公司能生存」　他喊：取消國定假日、春節！

給一星負評...「慘被肉搜」狠嗆！　咖啡廳反遭網友灌爆

媲美星巴克「全聯39元神物」！內行推：連續吃半年了

一個人晚餐能吃啥？鄉民列整排清單

輪到你了！　3星座「大旺15天」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

精品老闆認定是假包！要王思佳供出「代購名稱」

玖壹壹健志、Mia認愛1年罕見放閃！

台網紅莫莉「尾隨緊抓IU」遭出征！尷尬過程全被拍

這4家公司股票恐成壁紙！面臨下市櫃危機

李燕再婚「新店陳大少」！　深夜突放閃：我認定他了

明變天！　「全台下最大」時間曝

王思佳租豪宅又爆刁難買家！「買不起又不搬」

「麻辣鍋界香奈兒」月底熄燈：再次真心感謝

買豆漿沒忍住…《原子》男偶像與狼人殺女神「騎樓身體交纏」

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布「正式進入第四波疫情」

起底李燕老公「新店陳大少」背景！

長腿妹正吃海底撈「當場脫了」辣照瘋傳

最夯做愛地點　車震只排第4名

即／國民黨徵召侯友宜　盧秀燕不出席今中常會

不想愛愛4大原因曝！70%男女把「1句話」當藉口

更多

最夯影音

更多
國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛
驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面