改善行人地獄惡名　市議員徐其萬出點子：路口放置警示小旗

▲改善行人地獄惡名，市議員徐其萬出點子。（圖／市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣遭外媒評為「行人地獄」，市議員徐其萬16日在市政總質詢，為市府出點子，在斑馬線路口放置警示小旗，讓行人手持過馬路達到預警效果。他強烈要求取消大園區中正東路調撥車道，同時將道路拓寬及電纜地下化成為國門林蔭大道。

徐其萬指出，台灣遭外媒評為「行人地獄」，行人走在行人道非常不安全，市府一定要想辦法解決，他認為，除了依靠警方在路口加強取締及宣導外，行人本身也要養成過馬路的好習慣，不要左顧右盼，也不要低頭看手機。

▲手持指揮棒及小旗子過馬路，增加行人安全。（圖／徐其萬議員提供）



他以自身手持指揮棒及小旗子過馬路的經驗，建議市府可以考慮在劃設斑馬線的路口兩側，放置有警示字樣的小旗子，提供欲過馬路行人手持使用，民眾安全過馬路後，再把小旗子歸還。因台灣少部分駕駛不像美國或日本遵守交通規則，醒目的旗子，可以達到預警的效果。改善行人道，硬體設施及加強宣導、行人各方都很重要，希望大家共同努力，盡快除去行人地獄污名。

徐其萬也大聲疾呼，大園區中正東路調撥車道（大園往交流道方向），實施已經有一段很長時間，很多民眾陳情，國二甲延伸線已通車，大幅改善車流量，每天下午3點到7點利用調撥車道的駕駛人越來越少，實屬沒有必要性，希望盡速取消，恢復雙向道，保障汽、機車駕駛安全。

由於大園區中正東路是來往大園及桃園國際機場的要道，為改善街景市容及交通安全，徐其萬建請市府將目前20公的中正東路拓寬為30公尺，同時電纜地下化，並規劃具有特色的國門林蔭大道

交通局長張新福表示，大園區中正東路調撥車道，因國二甲延伸線已通車，會有一個過度期，預計5月底到場會勘，再決定是否要取消調撥車道。